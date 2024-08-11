00919於「川普之亂」中大買102張！ 小師傅：股息突破180萬

今年六月份的時候，我的股息剛突破140萬，過兩個月後馬上又突破了180萬。近期，我在「川普之亂」中大量加碼，共買進102張00919。如果以暴力算法，那就等於一年加薪28萬左右。再加上這季00878也很給力，配發0.55，讓今年股息大幅增加。

這正是ETF長期持有、持續買進的好處。時機到了，麥子自然就到手了。然而，還是有很多人等不下去，往往聽到壞消息或看到帳面有賺到價差時，內心就開始想著是不是要先賣，等下跌時再接回來繼續存。但賣掉後的風險就是時間成本，當別人在領息的時候，你卻空手等著。所以我最怕的就是時間成本。

存股本質上是心態的考驗，有的人可以抱得住，有人卻把存股當個股在玩，每天追高殺低，最終可能一場空，甚至在股市大跌時砍在阿呆谷。因此，我建議心態不穩的人在熊市時請移除App，然後大聲喊三次：「我死都不賣！」這就是你最好的避險策略。

低點買回來

要等多久

沒人知道

而且到時候的

低點還是之前的低點嗎？

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