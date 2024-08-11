快訊

雙颱共存？ 颱風山神今明恐生成 氣象署曝最新路徑、影響

他體驗光世代雙向1G「降速」方案！業者做1事被讚「貼心」 網搖頭：還是盤子

00919於「川普之亂」中大買102張！ 小師傅：股息突破180萬

00919於「川普之亂」中大買102張！ 小師傅：股息突破180萬

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

今年六月份的時候，我的股息剛突破140萬，過兩個月後馬上又突破了180萬。近期，我在「川普之亂」中大量加碼，共買進102張00919。如果以暴力算法，那就等於一年加薪28萬左右。再加上這季00878也很給力，配發0.55，讓今年股息大幅增加。

這正是ETF長期持有、持續買進的好處。時機到了，麥子自然就到手了。然而，還是有很多人等不下去，往往聽到壞消息或看到帳面有賺到價差時，內心就開始想著是不是要先賣，等下跌時再接回來繼續存。但賣掉後的風險就是時間成本，當別人在領息的時候，你卻空手等著。所以我最怕的就是時間成本。

存股本質上是心態的考驗，有的人可以抱得住，有人卻把存股當個股在玩，每天追高殺低，最終可能一場空，甚至在股市大跌時砍在阿呆谷。因此，我建議心態不穩的人在熊市時請移除App，然後大聲喊三次：「我死都不賣！」這就是你最好的避險策略。

低點買回來
要等多久
沒人知道
而且到時候的
低點還是之前的低點嗎？

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 川普

延伸閱讀

00934股價跌！配息縮水剩0.14 達人「年化殖利率仍有8.4%」：數字還是高的嚇人

大跌反讓00878受益人數創新高…規模超越0056！ 艾蜜莉：我也是其一貢獻錢的

00878榮登高股息ETF規模NO.1…超車0056！ 孫太：大盤下殺成交竟巨量35萬張

00922買20張…「下殺1807點上漲670點」分兩天投資！ 達人：報酬率6.6％

相關新聞

幾天內見證最大跌、漲點…單日跌500點好像已是日常！ 存股哥：買進00929降均價累積張數

我在這一個月買了2-3張00929，均價從原本的20.17壓到20.04，再不久就可以降到19開頭，大跌才是讓我降低均價、累積張數的好時機，到時股價回升我賺得更多，股息也領得更多。

00919於「川普之亂」中大買102張！ 小師傅：股息突破180萬

我在「川普之亂」中大量加碼，共買進102張00919。

00922買20張…「下殺1807點上漲670點」分兩天投資！ 達人：報酬率6.6％

買20張00922（08.05買15張，0806買19元5張），現在帳上獲利25,262元，報酬率6.6%。

千億級債券ETF近1季它最強 賣點到了嗎？

美國經濟數據終於轉弱，顯現高利率的不良效果，市場高喊聯準會（Fed）太晚降息，下個月降息勢在必得，債券ETF已提前反應降...

00878榮登高股息ETF規模NO.1…超車0056！ 孫太：大盤下殺成交竟巨量35萬張

00878的規模就超越了0056，而時至今日00878的規模是2,966億，0056則是2,923億，因此還是00878「暫居」高股息ETF規模第一名！

大華銀投信首檔債券 ETF 指數納入票面利率篩選

市場預測美國聯準會2024年有可能調降基準利率，加上美國總統大選添增變數，推升近期債券價格走勢。看準降息前為長天期債券布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。