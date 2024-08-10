00922買20張…「下殺1807點上漲670點」分兩天投資！ 達人：報酬率6.6％

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

用四檔ETF包下股債全世界

雪友私訊問08.05買47張，是買哪些？

昨天揭曉一檔吃豆腐的金融股是中信金（2891）買進6張大約持有3天，小賺5919元，獲利3%。

我還買20張00922（08.05買15張，0806買19元5張），現在帳上獲利25,262元，報酬率6.6%。

Q：雪友可能會想問為什麼選這一檔？

因為0050、006208太貴了，我不確定台股會不會再下探，我就買價位親和很多，成分股差不多的00922，我個人覺得買起來較不會心疼...

三不五時會有雪友問財經雪倫怎麼做配置？怎麼選ETF？

來來來，財經雪倫示範給雪友看：

資產配置很重要「美股台股股債都要有」風險不要太高！

如果又想要同一家投信解決需求，可以這麼做：

00916「全球品牌50」這檔上巿以來績效有夠好，雪倫還特地拍片介紹過，可惜知名度還不大高。參與美股成長賺資本利得為主

00922「台股領袖50」選台股轉型ESG巿值前50大，參與台股成長賺資本利得為主

00687B「美債20年」溢價幅度較小（券商庫存軟體不能調位置，這檔離太遠所以沒有放截圖）賺未來的資本利得為主

00933B「10Y金融債ETF」領月息為主

雪倫常說要清楚投資目的是什麼，我不藏私將投資這四檔的目的特別說明。

我常說賺錢很辛苦，希望藉由我的分享，可以讓一些雪友少走冤枉路。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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