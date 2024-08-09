00878榮登高股息ETF規模NO.1…超車0056！ 孫太：大盤下殺成交竟巨量35萬張

恭喜00878榮登高股息ETF 規模NO.1

其實從08/05大盤大跌那天，00878的規模就超越了0056，而時至今日00878的規模是2,966億，0056則是2,923億，因此還是00878「暫居」高股息ETF規模第一名！

為什麼孫太會說暫居呢？因為0056在7月除息後，規模少掉了配發的金額，而00878也即將在8月16日除息，預估要發出約74億的現金，因此目前00878的規模2,966億是含息74億的狀態，若扣除股息，則約為2,892億的規模，還略輸0056一小步。

但為何大盤大跌反而讓00878順利超車了呢？我們可以看到大盤大跌的那天00878的成交量爆出35萬張的巨量，代表大家在修正的狀態時會尋找「穩」的標的，而以00878之前在大盤修正時的表現，不難可以發現一些端倪。

最後，規模排名不代表績效好壞，投資最終看得還是報酬！孫太只是就目前觀察到的狀態跟大家分享而已唷！

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