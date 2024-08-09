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高股息最終進化版 臺灣ESG永續高息ETF核准募集

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

高股息ETF再添生力軍，富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF，已於8月2日獲得金融監督管理委員會核准募集；富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF追蹤ICE臺灣ESG高息指數，成分股限制為30檔，一年換股兩次，除了同為台股正夯的高股息月配型ETF外，也號稱擁有更好的獲利表現集低周轉率。

ICE台灣ESG高息指數編製規則，樣本範圍為臺灣所有上市與上櫃公司，第一步先透過流動性篩選出日均成交值大於一億，獲利性篩選過去一年的ROE表現大於零，ESG篩選Sustainalytics ESG 風險評分低於30，進而篩選出30檔股票，並於每年五月和十一月進行權重調整。

截至2024/7，前十大成份股包括聯發科7.02%、聯詠6.53%、瑞儀6.40%、長榮航6.37%、可成5.74%、京城銀5.47%、力成5.24%、玉山金5.06%、遠東新4.91%、大聯大4.70%，產業分布以半導體為大宗，金融保險次之。

據Bloomberg資料顯示，2017/5/31-2024/6/28，ICE臺灣ESG高息指數長期總報酬率大幅領先同類型主要指數，年化報酬率的部分回測勝率也領先臺灣加權指數與臺灣高股息指數。

資料來源：ICE指數公司與Bloomberg，2017/5/31-2024/6/28
資料來源：ICE指數公司與Bloomberg，2017/5/31-2024/6/28

FT永續高息特色涵蓋了超前布局成長股，精準高息再拚高填息、低周轉率、月月領息等，即將於2024年9月23日開始募集。

ETF 月配息

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