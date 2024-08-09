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大跌反讓00878受益人數創新高…規模超越0056！ 艾蜜莉：我也是其一貢獻錢的

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

這次大跌，00878受益人數創新高，而且規模已經超越0056，成為第一大高股息ETF了；我也是其中一位貢獻錢錢的人。

00878受益人數目前是134萬人，上週公佈的最新配息是0.55元，用近4季現金股利1.81元計算，年化殖利率是8.19%其實00878、0056都是優秀的ETF，但我想0056被超越的原因，可能是因為00878本身價格比較低，入手相對容易一些（價格低不代表便宜喔，只是成分股被切的比較小份）。

再加上又是前幾年帶頭高股息ETF崛起的，所以有可能是想買高股息ETF但又不知道要買誰，就選擇比較常聽到的00878了。

但要是您也不知道為什麼選它的話，我們一起複習一下：

00878是2020年7月成立，已經成立四年了，是在這一、兩年如雨後春筍出現的高股息ETF中，相對比較老的，可以參考的紀錄時間長，這4年來也顯示了00878的「抗跌性」。

因為美國2022年開始的暴力升息，也就是台股從約18000點跌至約12000點的期間，當年台股跌了22.4%，00878則是跌15.6%左右，比大盤更抗跌，而且依然能穩定配發股息，將殖利率維持穩在5%~6%以上。

（歷史配息最低在2023 Q1、Q2的0.27元，單季殖利率大約1.5%）其實光是這點就比其它新出的高股息ETF硬是多了一項輝煌戰績。

00878的選股，除了主打高股息以外，還有近年很紅的ESG，選擇成分股的條件必須符合：

1.ESG評級BB以上、

2.市值>7億美元、

3.近四季EPS為正、

最後從符合上述條件的股票中，選出「股利分數」最高的前30檔個股作為成分股。

股利分數：(0.25*近12個月年化股息殖利率)+(0.75*近3年平均年化股息殖利率)

利用這些條件選出來的產業分布廣、成分股分散，不容易被單一產業的波動影響太大，而且從股利分數的計算可以看出，00878利用過去三年平均殖利率來選股，就能盡量避免去選到景氣循環股，畢竟要連續三年都好的景氣循環股非常少，如此一來能盡以大的可能性來維持價格及股息的波動，比起去拚最高的股息，穩定度的維持才是00878一大重點，是喜歡安穩的人的好選擇。

溫馨提醒：以上只是個人投資記錄，非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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