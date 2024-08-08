00915防禦能力跟00713不相上下…人氣差卻很大！ 存股哥曝股價對應殖利率表

老鐵敲碗00915股價對應殖利率，最近開始觀察00915，覺得這支也是非常優質的高股息ETF，我覺得最好的點是金融保險佔比高，具備低波動特性讓它相對抗跌，當然撇除這次股災之外，它的防禦能力跟00713其實不相上下。

近兩季穩定配出0.72，看了一下收益平準金還有1.46元，其實很有本錢繼續配0.72，我是覺得今年最後一季還是可以樂觀看待，所以股息就先以每季0.72預估。

看了一下市值，00915僅有176億，連00713都從500億左右爬升到827億了，可見00915在高股息ETF中的人氣確實差了點，我在之前寫00915的文就有提到，券商可以在行銷多下點功夫，讓更多人可以認識這支低調的強者。

總結我認為00915跟00713類似，如果你喜歡高息低波動那可以考慮，尤其你特別喜歡金融股的話，那00915應該會很合你的胃口。

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