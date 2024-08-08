股市小白、資深股民都在買...為何ETF這麼熱？ 資深投資人提5原因
ETF（指數股票型基金）普遍來說，是一種按照特定股價指數波動的金融商品。
股價指數用來呈現股票行情的整體走勢，是把一定時期的股價設定為100後所製成的指數，可以展現出特定股票市場的行情。
韓國具代表性的指數是韓國綜合股價指數（KOSPI），美國則是標準普爾500指數（S&P500）（編按：台灣代表性指數為加權指數）。
ETF跟股票一樣，可以在交易所被交易，投資者隨時都可以輕鬆買賣。舉例來說，假如S&P500指數上漲1％，追蹤S&P500的ETF價格也會上漲1％。
由於ETF可以像股票一樣被交易，是一個具有多方優點的金融商品。
ETF相較於其他投資產品的優勢如下：
1、分散投資：投資人可以透過ETF，輕鬆分散投資不同的股票、產業和資產類別。
2、流動性：ETF的流動性高，可以像股票一樣隨時交易，投資人任何時候都能輕鬆買賣。
3、費用便宜：ETF的手續費一般來說都比其他投資商品更便宜。
4、透明：ETF必須定期公開資產規模，所以非常透明。
5、靈活性：ETF可以透過證券帳戶交易，即使是沒有經驗或專業知識的投資人也能輕鬆入門。
舉例來說，PDBC（編按：Invesco最佳收益多樣商品策略No K-1 主動型ETF）是在美國上市的原物料ETF，成分股如下。
除了PDBC以外，雖然還有其他原物料ETF，但是成分股和比重會與PDBC有所出入。
重點在於：「原物料的價格什麼時候會發生漲跌？」媽媽的預測是：「假如物價上漲債券的表現會不好，物價上漲的時候原物料表現應該會不錯吧？」
答對了。一般來說，物價漲幅高的時候，黃金、原物料等實質資產的價格便會上漲。
舉例來說，當油價和農產品價格上漲的時候，油資、運輸費用和伙食費都會上漲，物價當然也會上漲。
所以說原物料的走勢，當然跟物價下跌才會處於強勢狀態的債券正好相反。
倘若物價漲幅低，原物料也會相對弱勢，但當央行為了振興經濟，開始朝市場投放資金， 黃金和原物料的價格通常會和股票同步上漲。
因此結論如下：「物價上漲，實質資產價格也會上漲。物價走跌，實質資產的價格也會下跌。」
（本文摘自幸福文化出版《一輩子只懂儲蓄的66歲林女士靠股票賺大錢!》，作者：姜桓國）
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