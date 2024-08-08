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00960「航運ETF」這時間點太精準了！ 股添樂：資金避險需求及物流緊張

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

這幾天伊朗跟以色列可能引爆中東新一輪戰事，不過我發現大部分股民對這消息是無感的。

經詢問身邊股齡足2年的資深新手，他表示：

「最近的台股跌的比戰爭還要可怕。」

題外話，從紅海衝突到新一輪以伊戰事，在投資市場第一個聯想到的就是資金避險需求及物流緊張，前者無非就是美債、貴金屬等商品，後者直觀聯想到的就是全球航運。

就這麼剛好，最近聽說有投信要發行台灣第一檔全球航運主題的ETF，不得不說，這個時間點實在掌握的太精準了！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00960野村全球航運龍頭息收ETF 中東 伊朗 台股 戰爭 避險

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