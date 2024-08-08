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00934股價跌！配息縮水剩0.14 達人「年化殖利率仍有8.4%」：數字還是高的嚇人
網友問我，怎麼看00934本次配息縮水的情形？
00934第一次配息0.33，年化殖利率19%；
最近公布第二次配息0.14，以公布當天收盤價計算，年化殖利率8.4%。
網上罵聲一片無非是殖利率縮水太多了。
不過客觀來說，我在之前影音也有提過，現在台股市值前300大，5%以上殖利率的股票10根手指頭算得出來(當然最近股市下跌殖利率上來不少)，正常來說合理的高股息殖利率差不多就是4.5%~5%之間。
如果一檔高股息ETF配息能超過這個範圍，通常不是有高比重配置在殖利率高的不正常的股票，就是有配資本利得。
畢竟上市櫃公司配發的股息就擺在那裏，羊毛出在羊身上，ETF配息來源不是股息就是價差，不會有憑空冒出來的錢配給你。
如果明白這個道理，再看00934本次配息，就會發現其實數字還是高的嚇人，毫無疑問仍是高股息ETF前段班。
當然我能理解，殖利率從19%降成8.4%，畢竟是2位數變1位數的差別，不可能無感。
不過我覺得投資人嘛，山不轉路轉，路不轉人轉，不開心了，我們換個想法便能豁達。
經過這次股災，這檔ETF最低點一度來到17.5塊，換算下來年化殖利率也上升到9.6%，四捨五入也算10%。
是吧？用這個角度想，是不是好多了？當然，如果你能夠掌握前幾天低點補進個幾張，那現在更會有股息提早入袋的幸福錯覺。
（補充：7月11日~8月5日台股修正時期，大盤跌19%，00934跌15%。成立以來漲33%）
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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