00940又破發！年化殖利率約6%...能存？達人分析「8元」是最佳買點

00940最新一期的配息金額再度維持0.05元 年化殖利率預估只剩6%，與當時元大投信宣稱的8.6%略有差距，那到底再這樣破發「賺不到資本利得」跟「配息配的不如期」的情況之下，00940還值不值得我們去投資呢？以及什麼時候買、什麼價位買才是最好的選擇？

以下為影音內容：

00940剛上市就創下近百萬投資人的紀錄，募集金額及規模也引發熱議，氣氛帶動下讓許多人跟著加入股東行列。

不過00940上市後隨即破發，好不容易站回發行價，又遇到台股修正大盤下跌，再次跌破發行價，如今00940預估年化殖利率大約6%，比起元大投信一開始所說8.6%低，讓不少人唱衰00940。

其實如果根據元大投信資料來看，先排除2023年因疫情復甦迎來的大爆發，常規來看殖利率大約都落在6~7%，所以殖利率6%可以說是正常均值，適合穩定、保守的投資人。

為何現在是觀察00940的好時機？

目前投資環境有改變，如果遇到降息確定、美國大選年，股市容易出現先蹲後跳的走勢，最好的買點大約落在第四季，也就是10~12月，而這個時機與00940適合的進場時機點差不多。

股票拉回並非壞事，出現拉回也才會有合理價位可以安心佈局。

此外，還有一點是「破發」，ETF的破發相當於當天收盤淨值小於發行價，然而破發並不會影響投信發放配息收益或是平準金，只有資本利得會到受影響。

若是接下來真的遇到大盤呈現長時間的震盪或修正，這中間不能發放資本利得的時間成本，也要投資人考量自身狀況衡量。

如果不能接受等待、追求高配息、配息不能低於其他高股息ETF的投資人，就可以果斷忽略00940。

但如果能接受先蹲後跳，00940已經可以納入考量。

只要熬過破發，之後資本利得一定會加倍的配息給投資人。

另外，價量分析也可以判斷出進場時間點。

00940現在呈現多方走勢，也就是股價經過破底之後再次拉抬回踩關鍵區域，如今的關鍵區域是現在這個段價位多次密集成交的點位，可以靜待轉折時間點「大量轉折」、「慣性改變」、若是出現，可以以3~5成的母單部位做佈局。

當然如果不想弄得太複雜，直接以均線乖離，減少高點投入，也是一種方式。

不過要是一直沒有出現轉勢，可以考慮再多觀察一下，等他慢慢修正。

若是股市走空，可以考量在8元的時候買進。這個價位也是基本面最佳的佈局買點。

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