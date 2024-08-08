公司債、美國公債ETF…該怎選？ 辣媽：「資本利得」又預期降息空間下會選它

公司債ETF vs 公債ETF該投資哪個好？

00679B vs 00937B 該怎麼挑？

然而，我看到市場上有很多說法是「未來利率會下滑，所以買公司債比買公債好，因為公司債利率比較高，利率下跌空間比較大？」

白話來說，因為利率下滑將會造成債券價格上漲，而現在公司債殖利率（假設6.0%）比同天期的公債殖利率（假設4.0%）高，所以未來降息的話，應該要買公司債，因為利率較高，下跌空間比較大？

NO...這推論有待商榷！

市場把美國的公債當成是極低風險的債券，所以公債殖利率可以稱為「無風險利率」。

但公司債不一樣，大家會用同天期的公債殖利率往上加。

假設特斯拉發行公司債，跟美國公債比較起來。如果兩個利率都是4%，天期都一樣，我相信大家都會選擇美國公債。但如果特斯拉可以拉高利率到6%的話，是不是你就會有點動搖？

而這中間的2%就是市場稱的「信用風險利差」(6%-4% = 2%)。 如果今天特斯拉財報數字變差，舉債過高，你擔心它還款能力變差的話，是不是2%就不夠了呢？所以2%的部分也是會變動的。

整理一下，決定公司債殖利率是有兩個因素的：

1.公債殖利率的變動 2.信用風險利差

變數比公債多，本來就會比較複雜。

而當大家想到利率會下跌只著墨在「公債殖利率」的部分，並不包含信用風險喔。

你們知道嗎？當聯準會調降利率的原因，如果是因為現在「景氣變差」的話，代表部分公司債的違約率也可能提高，此時信用風險利差也會上升。

那就不是大家以為的「未來降息，公司債利率高，獲利會更有空間」了！

這幾天利率變動很大，我們就直接拿00679B；00937B；00951B的收盤價來比較看看，這樣你們就會很有感！

在7/26那天是公債殖利率大幅下跌前的一天，8/5是公債殖利率近期最低的一天。

我們用這兩天的收盤來比：

00679B（元大美債20年）的市價變動是正報酬6.91% 00937B（群益ESG20年公司債）則為2.26% 00951B（元大AAA～A公司債）為3.25%

一樣都是長天期債券，為什麼有這麼大的差別？為什麼00679B漲比較多？

1.公債價格反應通常比公司債快

因為公債發行量很大，每天交易量也很大。但是單一公司債發行量往往比公債少，如果當天剛好沒有人交易的話，價格就不會立刻反應。

但，之後就會反應嗎？如果信用評等好的公司債，在長期降息的環境下，依舊會有不錯的資本利得。但往往沒辦法比公債好。

2.信用風險利差

這個圖跟大家說明，每次有危機發生，信用風險利差就會飆升，特別是CCC等級債券，利差擴大的程度 早已經侵蝕利率下滑的幅度了！如果想買非投資等級債券，務必有信用風險意識喔！

這一波殖利率下滑，部分因為通膨疑慮減低，另外也因為就業數據令人失望，大家若預期景氣可能變差，公司債的信用風險貼水有可能反而上升，而抵消了利率下跌的好處。

3.存續期間的不同

從圖表上可以看出來，這三檔ETF的存續期間不一樣，20年美債是最高的，所以利率下滑的時候，00679B一定會受惠最多。

所以不要以為降息的時候，公司債價格上升的幅度一定會比公債多。 如果是非投資等級公司債，倒帳風險迅速攀升的狀況下，債券價格反而可能下跌喔！

這篇文章的目的，是希望可以減少對債券理解的一些迷思，我們都已經把錢投在債券裡面了，就應該對它有正確的理解，這樣才會達到我們投資的目的。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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