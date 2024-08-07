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日股主題型ETF 推高買氣

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
日股ETF8月來受益權單位變化 圖／經濟日報提供
日股ETF8月來受益權單位變化 圖／經濟日報提供

日股8月以來受利空衝擊出現史詩級跌勢，ETF投資人則逢低搶進，帶動各檔日股ETF已發行受益權單位總數多逆勢成長，其中又以主題型標的更受青睞。

日股本月以來因升息帶動日圓匯率強勢走升，重創出口類股，加以市場擔憂美國經濟可能陷入衰退，引發行情崩跌，儘管日經225指數本月三個交易日跌幅就超過二成，不過，ETF投資人看好日股後市表現機會，趁行情大幅回檔逢低加碼。

統計至8月6日，聚焦日股各產業龍頭的復華日本龍頭（00949），8月來已發行受益權單位增加23,500千個單位數最多，其次是台新日本半導體（00951）的19,000千個單位數；追蹤大盤的富邦日本（00645）、元大日經225（00661）也分別有8,500、3,500千個單位數增加。

若就受益人數來看，各檔日股ETF自7月歷史高點回檔以來，也都持續增加。集保結算所統計至8月2日，復華日本龍頭增加近8,000人最多，其次為元大日經225增加352人，富邦日本、國泰日經225各有93、31人。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，月初日本央行升息導致利差縮小、日圓升值，引發利差交易（Carry Trade）平倉賣壓。由於先前創下歷史新高的日圓空單，過去兩周已大幅回補，預估日圓軋空及利差交易平倉的影響告一段落，加以日本央行出面表態市場不穩將不升息，使日圓升值走勢回落，將有利日股大盤及出口類股回穩。

劉昌祚指出，鑒於日本經濟結構與資本市場制度改善，加上半導體、內需消費等優勢產業鏈，使日股中長期表現仍看好。

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