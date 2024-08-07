台股ETF商品混搭 攻守兼備

市場壞消息頻傳，全球股市都遭殃。對此，國泰投信ETF研究團隊認為，接下來的投資方向應兼顧「防禦」與「攻擊」，「防禦」部位用高股息ETF，以股息作為下檔保護，搭配科技或市值型ETF，打造攻守兼備的投資組合。並搭配部分債券ETF，作為投組的安全氣囊。

國泰投信總經理張雍川昨（7）日指出，台股自高檔打八折，但在基本面無變化下，後市並沒有看空的理由，預期第4季行情仍維持震盪向上的走勢，也不排除再創高。而危機也會是轉機，投資人謹守理財紀律，應靜下心檢視資產配置，並定期定額投入市場，才有逢低進場的優勢。

張雍川表示，今年行情「走太早」、「漲太快」，加上最後噴出的這一波行情中，內含太多槓桿操作，因日央無預警升息，引發日圓套利交易大舉平倉去槓桿。

另一方面，根據以往歷史數據，台股過去在第3季大多呈現震盪走勢，這次還遇到戰爭等國際政局不穩、重量級美財報表現低於預期、美國多個經濟數據開始呈現衰退情勢，導致拉回幅度較預期來得深。接下來進入台股財報月，預期低檔還會有震盪，但張雍川重申，台股基本面無虞，因此對於行情沒有看空的理由。

未來還具備三大主要看好理由：首先，向來第4季都是台股的傳統旺季，更何況今年蘋果將推出AI新機，有望帶動換機潮；其次，研判美國聯準會將自9月啟動降息，預計今年降3碼，這將有助於美國經濟恢復活力以及成長型資產的評價面提升；第三，「只見AI投資、不見AI應用」這絕對是迷思，AI無疑是未來5-10年最大且不變的趨勢。

國泰投信ETF研究團隊認為，接下來的投資方向應兼顧「防禦」與「攻擊」，「防禦」部位用高股息ETF，如有股息作為下檔保護的國泰永續高股息；搭配科技或市值型ETF，如國泰台灣5G+、國泰台灣領袖50打造攻守兼備的投資組合。