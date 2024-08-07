跨國、地產、生技ETF 抗跌

國際股市近期表現震盪，跨國股票ETF近一月前十強逆勢抗跌，其中以地產、生技類型表現較佳。法人建議，投資人不妨分散風險，利用跨國ETF介入，掌握不同產業的投資契機。

觀察投信發行的跨國股票ETF近一月表現，整體而言雖跌多漲少，不過細看前十強產品，不僅突圍逆勢上漲，又以地產、生技類型表現較佳，依漲幅排序，前六強包括：群益道瓊美國地產（00714）、國泰基因免疫革命、群益那斯達克生技、富邦入息REITs+、富邦基因免疫生技、復華富時不動產。

跨國股票ETF近一月表現 圖／經濟日報提供

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵指出，通膨如預期下降，9月降息的機率將近八成，維持在較高利率的負面因素消除後，對整體REITs而言為正面的環境，且近期美國主要地產公司揭露第2季財報，有67%的公司財報表現優於預期。

展望後市，受惠於AI科技相關產業，範圍涵蓋影音串流、線上遊戲、遠距辦公、資料儲存、5G網路與物聯網系統等，都是剛性需求，長期趨勢下會產生越來越多數據，因此需要更多數據中心容量，可取代性低，收取租金更加穩定，獲利具成長性。

此外，工業型REITs也在倉儲需求支持下表現可期，因此建議投資人不妨透過美國地產ETF來介入參與，一舉掌握不同REITs次產業的投資契機。

復華富時不動產ETF經理人許忠成表示，美國聯準會最新聲明讓市場法人預期，此次升息循環結束、2024年啟動降息，先前受升息衝擊的不動產抵押貸款證券（MBS）可望逐步收復失土。

另一方面，近期美國十年期公債殖利率明顯下滑，吸引資金回流，帶動抵押權型REITs市場表現，預期後續隨市場利率走低，將有資產評價回升行情的投資機會。

群益那斯達克生技ETF經理人李鈺涵表示，美國製藥和醫療科技領域基本面展現出吸引力，截至7月底止，已有23項新藥獲得核准，而大型製藥公司也積極透過併購尋求成長機會，因此在產業發展穩健正向、且投資題材豐碩下，表現值得期待。建議投資人不妨透過生技相關ETF來參與，把握產業投資契機。