快訊

3分之2個台灣下雨！雙北等16縣市大雨特報 恐一路下到晚上

藍踢爆！綠代表團赴美與大麻CEO餐敘 該人涉兒童性虐待

馬斯克不准…特斯拉在台灣好市多只到今天！8月8日起停售

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00935今天就暴漲1.11元…殺1807點後唯一0下跌ETF！ 漲贏大盤爆發力強

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

繼8/5重挫史上最大跌點後，台股連二日強彈，加權指數8/6再度大漲794.26點、漲幅3.87%。

其中由台積電、聯發科等權值股領漲，半導體指數大漲4.72%、整體電子類股也上漲4.41%。

然而根據CMoney數據，訴求布局創新科技的00935ETF，8/6漲幅更高達5.61%，排名台股ETF單日漲幅第二，近三日台股從21638重挫又反彈過程，00935更是「唯一」一檔0下跌台股ETF！

觀察其50檔成分股中，漲幅優於大盤檔數高達42檔，其中漲幅前10名個股均飆逾9%，裡面除了半導體之外，還有其他電子零組件、通訊與遊戲等，配置多元且爆發力強，表現可說是百花齊放！

根據國際數據大廠FactSet分類，創新科技除了半導體，更包含了資訊安全、電動車、5G、雲端運算等共11大主題，因此投資創新科技除了能參與目前高人氣的「發積」行情，還會不斷擴及其他產業的發展跟應用，領先布局下一個「發積概念股」，因此追蹤臺灣創新科技50指數的00935ETF，在8/7日台股反攻更勝大盤、電子指數甚至半導體類股，近三日更是創下台股ETF唯一0下跌紀錄，

野村投信指出，此波台股下跌主要來自消息面拋售、與基本面關聯有限，主要與近期融資餘額居高不下、甚至質押資金再投入導致籌碼凌亂有關，因此一有利空消息就導致賣壓踩踏，短短不到一個月加權指數就少了近5千點、修正幅度近2成，然以中長期來看投資價值正逐步浮現，因此靜待市場消化利空且籌碼沉澱後，仍將回歸長期向上軌道，對於中長線投資人反而可留意分批加碼的機會，尤其選擇引領科技發展浪尖、爆發力強的創新科技，以期在盤勢回升時讓整體投組表現更亮眼。

00935野村臺灣新科技50 ETF

延伸閱讀

他勸「大漲大跌別追」曝慘痛教訓！網不買單：這次不一樣

跌1807點帳上少741.9萬…能來個四波都不會有虧損！ 肥羊：1千萬借不到槓桿開不了

00929、0056...高股息越跌存股族越買！00878受益人數創新高 跌到21元配息10.48%

00929回到18元肯定全押！小師傅「一堆問號」：現在股價到了一堆人問要不要賣？

相關新聞

00935今天就暴漲1.11元…殺1807點後唯一0下跌ETF！ 漲贏大盤爆發力強

訴求布局創新科技的00935ETF，8/6漲幅更高達5.61%，排名台股ETF單日漲幅第二，近三日台股從21638重挫又反彈過程，00935更是「唯一」一檔0下跌台股ETF！

債券 ETF 交投熱絡 7月16日美股回檔以來 15檔日均量逾萬張

受美國經濟數據表現不佳引發衰退疑慮、企業財報表現錯綜、美國總統大選選情消長，加上中東地緣政治風險又起，令以美股為首之全球...

凱基 ETF 00952 旺季拚股價、淡季重股息

美國部分科技大廠財報出爐不符市場預期，美國7月非農就業數據出現疲態，加上美股主要指數及台股加權指數今年前七月漲幅多達雙位...

台股暴力反彈 這兩類 ETF 卻大跌

台股連續兩天暴力反彈，7日開高走高，一度拉升至21,278.56點，大漲777.54點，權王台積電（2330）領軍上，聯...

00929、0056...高股息越跌存股族越買！00878受益人數創新高 跌到21元配息10.48%

美國經濟數據不如市場預期，中東局勢緊張，讓台股今（5）日上演大怒神，跌破2萬點。

假設倘若不小心真的「經濟衰退」…投等債、垃圾債會一起下去！美債ETF才既避險又有價差

投資等級債實際上不能抵禦經濟衰退風險，只是相對股票會跌得少一點，這裡筆者就不多提非投資等級債了，基本上非投資等級債承受的風險更高，都快要可以視為是股票的延伸了，若不能確定未來的景氣環境是否步入衰退，貿然買入相關債券的風險非常的高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。