00935今天就暴漲1.11元…殺1807點後唯一0下跌ETF！ 漲贏大盤爆發力強

繼8/5重挫史上最大跌點後，台股連二日強彈，加權指數8/6再度大漲794.26點、漲幅3.87%。

其中由台積電、聯發科等權值股領漲，半導體指數大漲4.72%、整體電子類股也上漲4.41%。

然而根據CMoney數據，訴求布局創新科技的00935ETF，8/6漲幅更高達5.61%，排名台股ETF單日漲幅第二，近三日台股從21638重挫又反彈過程，00935更是「唯一」一檔0下跌台股ETF！

觀察其50檔成分股中，漲幅優於大盤檔數高達42檔，其中漲幅前10名個股均飆逾9%，裡面除了半導體之外，還有其他電子零組件、通訊與遊戲等，配置多元且爆發力強，表現可說是百花齊放！

根據國際數據大廠FactSet分類，創新科技除了半導體，更包含了資訊安全、電動車、5G、雲端運算等共11大主題，因此投資創新科技除了能參與目前高人氣的「發積」行情，還會不斷擴及其他產業的發展跟應用，領先布局下一個「發積概念股」，因此追蹤臺灣創新科技50指數的00935ETF，在8/7日台股反攻更勝大盤、電子指數甚至半導體類股，近三日更是創下台股ETF唯一0下跌紀錄，

野村投信指出，此波台股下跌主要來自消息面拋售、與基本面關聯有限，主要與近期融資餘額居高不下、甚至質押資金再投入導致籌碼凌亂有關，因此一有利空消息就導致賣壓踩踏，短短不到一個月加權指數就少了近5千點、修正幅度近2成，然以中長期來看投資價值正逐步浮現，因此靜待市場消化利空且籌碼沉澱後，仍將回歸長期向上軌道，對於中長線投資人反而可留意分批加碼的機會，尤其選擇引領科技發展浪尖、爆發力強的創新科技，以期在盤勢回升時讓整體投組表現更亮眼。