凱基 ETF 00952 旺季拚股價、淡季重股息

美國部分科技大廠財報出爐不符市場預期，美國7月非農就業數據出現疲態，加上美股主要指數及台股加權指數今年前七月漲幅多達雙位數，導致獲利了結賣壓湧現。凱基投信表示，回歸基本面觀察，企業獲利成長趨勢不變，AI產業獲利能見度仍居各產業翹楚，想掌握AI商機大餅的投資人，可考慮透過設計淡旺季切換攻守節奏機制的高純度台股AI ETF，抓住真AI題材長線多頭契機之餘，在傳統股價淡季追求股息收益。

凱基優選台灣AI 50 ETF 基金(00952)預定經理人施政廷表示，臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50 指數-凱基台灣AI 50(00952)所追蹤的指數，特別設計淡季重股息、旺季拚股價的靈活換股機制，有助因應電子股波動較大的特性。當台股來到第2季電子傳統淡季，上市櫃公司進入除權息旺季，隨著資金行情轉換至高股息族群，指數5月換股時會著重股利率，排序分數權重會是股息指標80%、價值成長指標與動能指標各佔10%；當台股進入第4至第1季，電子股較有機會表態的電子傳統旺季，指數11月換股的指標排序，就會靈活調整成45%的動能指標、45%的價值成長指標，以及10%的股息指標。

施政廷表示，雖然近期AI族群股價遭遇亂流，但無損產業長線趨勢。全球AI資本支出成長潛力驚人，統計高速運算占全球運算裝置預估比重，2022年以來幾近呈現倍速成長，從2022年時的0%，2023年增加至10%，今年預計跳升至23%，2025年可望進一步成長到34%，預計到了2030年，全球高速運算市場規模可望來到651億美元，而這還只是眾多商機的一小角。

施政廷指出，台灣擁有一島供應的競爭優勢，是全球唯一從算力、算法到資料，都能在5小時內車程提供的地方，堪稱地表最強的AI供應島鏈；展望接下來五年，全球還找不出第二個地方能像台灣一樣，囊括AI上中下游完整供應鏈。因此接下來幾年全球AI商機大餅的受惠者，台灣廠商絕對榜上有名！近期市場的劇烈波動，反而提供投資人以相對合理價格進場布局的時機。擁有靈活換股機制的凱基台灣AI50(00952)，預計8月16日開始募集，每股發行價10元，入手價親民，不失為進場台股的投資優選。