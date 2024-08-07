00929、0056...高股息越跌存股族越買！00878受益人數創新高 跌到21元配息10.48%

＊原文發文時間為8月5日

美國經濟數據不如市場預期，中東局勢緊張，讓台股今（5）日上演大怒神，跌破2萬點。

不過也可以看到，投資人是越跌越買，以上週數據為例，高股息ETF最受歡迎；從受益人數看，其中以00878成長人數最多，單周增加1.97萬人，總人數來到134萬人，再創新高！

其次是00929周增加1.85萬人，總人數來到85萬人；0056周增加1.34萬人，總人數來到110萬人。

同時00878也在上周公告配息，將在8月16日除息，每單位配發0.55元，以今天收盤價21.32元計算，目前年化殖利率來到10.3%，是長期投資的好時點。

可以參考下方知美整理的表格，方便對應價位跟殖利率水準，作為進場的參考。

當00878價格到22元時，就有10%的配息水準；價格到21元時，配息也有10.48%；價格到20元時，配息則來到11%。

相較之下，00878因為成立時間較久，接受過2022年股災的考驗，耐震力備受肯定，因而獲得投資人的認同。

同時，知美也整理今年來台股回檔的區間幾大高股息ETF的表現，可以看到00878的表現同樣抗跌，加上8月即將除息，有股息落袋，作為下檔保護，投資人可以抱得比較安心！