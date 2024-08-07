假設倘若不小心真的「經濟衰退」…投等債、垃圾債會一起下去！美債ETF才既避險又有價差

台股剛迎來全新的八月行情，就碰上史詩級的千點崩跌，全球股市也伴隨中東地緣風險、日本渡邊太太效應與美國衰退風險，形成一場巨大的股市大逃殺，資金全數轉入防護型資產避險，抑或是美元，若根據統計，目前全球約有逾6兆美元資金停泊在貨幣市場等待下次投入風險資產中。

但如今美國聯準會（Fed）似乎有意在2024年下半年迎來降息，也帶動債券ETF人氣火熱，而除了美國國債之外，殖利率更高的投資級公司債ETF與非投資等級債似乎都受到市場投資人的追捧與青睞，但在面對有衰退風險的未來，是不是所有債券在降息年都能暢通上漲？今天就來拆解國債與其他債種的關鍵差異。

降息，債券一定會漲嗎？

就歷史經驗顯示，當聯準會鬆綁貨幣政策後，貨幣市場規模通常會下滑，這意味著一旦貨幣市場基金投資吸引力不再，部分投資人傾向將資金轉向其他資產。如今聯準會降息就在眼前，瞄準降息後的價差與債息，或許會有大量現金部位很流入債市的可能。

然而在降息年的現在，許多投資人除了想要賺到債券的價差，也想獲得高債息的支援，但就是因為這樣的心理預期，投資人紛紛向投資等級企業債與非投資等級債前進，但這些債券真的能在未來拿出好的報酬嗎？

資料來源：財經M平方

首先，投資人要知道，公債、投資等級企業債與非投資等級債，三者雖然同屬債券，且伴隨基準利率下調，都會有漲勢出現，但三者最大的差異在於「面對風險」時的表現，這裡筆者舉上圖投資等級企業債的報酬曲線來跟讀者分享。

觀察投資等級企業債的報酬，其實可以很明顯看到上圖報酬(藍線)與美國基準利率(黑線)呈反向關係，當降息開始，投等券的報酬就會上升。

不過有趣的地方是，若仔細觀察紅框與藍框，投資人可以發現：「怎麼降息到一半投資等級債的報酬就崩了？」其實這就是投資等級債與國債的差別，那就是面對降息背後的總經環境有根本性的差異。

投資等級債實際上不能抵禦經濟衰退風險，只是相對股票會跌得少一點，這裡筆者就不多提非投資等級債了，基本上非投資等級債承受的風險更高，都快要可以視為是股票的延伸了，若不能確定未來的景氣環境是否步入衰退，貿然買入相關債券的風險非常的高。

而這也很好了解，當經濟衰退來臨，投資人肯定會希望現金為王，任誰都會擔心企業是否能挺過經濟衰退，更不用說持有他的債券了，尤其當這些債券也不是AAA級的債券時更不用想像，所以現階段投資人若想買投資等級企業債、非投資等級債，一定要仔細注意全球市場（美國）是否能成功軟著陸。

「美公債」抗風險又具備價差空間

資料來源：財經M平方

投資人可以用最近的COVID-19以及2008年的雷曼兄弟來看，從上圖可以很輕易地發現，當面臨系統性風險時，美國公債走勢與投等債走勢完全不同，兩者在經濟衰退來臨時：投等債報酬回吐，國債則是豈到抵禦風險的作用，繼續向上攀升。由於市場對美國國債的定義一直都是無風險商品，這點就與其他債券有著比較大的差異。

降息的關鍵因素：就業市場

而就過去而言，一般來說美國零售數據開出或是GDP好於預期時，通常美債殖利率就會開始攀升，然而上週很不一樣的是，美國第二季GDP明顯優於預期，但美債殖利率卻沒有任何攀升，這說明了什麼?

其實就是指，當降息預期明確後，通膨的數據就不再有巨大的影響力，聯準會不會再因為好的經濟數據而擔心通膨去影響降息的預期，因為現在的降息預期已經不是建立在經濟數據與通脹數據上，而是更貼近於就業市場與失業率上，當降息預期越來越明確時，就很難撼動債券市場的走勢。

市場現在關心的是降息的幅度而非降不降息，當降息幅度越大，代表經濟越有可能出現問題，經濟越有問題對於股市來說就有越大影響，這時候透過國債或是高評級的債券去獲得債息與風險保護，是很好的時間點。

總結來說，影響購買哪種債券的核心關鍵在於對未來「經濟會不會衰退」的答案，這也是投資人需要持續關注的重點。

三檔長天期美公債ETF：00679B、00687B、00931B

若以台灣債券ETF的總費用來看，其實相對國際債券ETF費用來的高，投資人若真有意願投資債券，不彷將目光鎖定在美國公債ETF上，以下提供三檔值得觀察的美國長債ETF供投資人參考研究。

相對於高股息ETF，債券ETF領的是債息，只要發債國家或是企業不違約，都會每期固定支付債息，但不像股票股利，債券的利息是固定的，換言之影響債券殖利率的是債券價格本身的變化，如今正值停止加息末端，債券價格雖然已經反映降息預期起漲，但在未來開啟降息後，債券價格仍會有空間持續向上，更別說目前美國經濟陷入衰退疑慮造成的風險，千萬要注意不要傻傻以為所有的債券都能抵抗衰退風險，避免賺了債息卻賠了價差。

原文出處：降息前夕不是所有債券都在漲！投資人：專注美公債ETF 00679B、00687B、00931B

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