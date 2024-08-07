全球航海王一次買！00960航運ETF發行價15元、30日起申購 短線價差報酬537%

國內ETF市場新生軍不斷，市場將迎來一檔創新概念的ETF，由野村投信所創新發行的「00960野村全球航運龍頭息收ETF」是全台首檔「全球航運龍頭」ETF。

市場焦點都在關注AI，殊不知近一年來，全球航運族群表現比AI科技股更為亮眼。全球航運股可算是更具爆發力的隱形冠軍。

分析當前熱門主題如美股、台股與AI等科技股近一年表現，美S&P 500指數、加權指數與NASDAQ指數分別上漲22.13%、32.89%與23.68%表現出色，而全球航運的「NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數」近一年的漲幅達37.17%，顯示航運族群表現比科技股更強勁出色（資料來源：彭博、ICE Data，資料日期：截至2024年7月31日）。

全球化時代，各國產品透過航運運送的貨物已佔全球貿易量約90%以上，航運在經濟活動中扮演著舉足輕重的角色，加上ESG減碳效應，觸發航運脫碳的轉折，成為整個海運業變革轉型的利多催化劑之一。提及航運股可能讓台灣投資人想起幾年前貨櫃三雄的驚濤駭浪，究竟全球航運與單一國家航運有何差異與投資機會？

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，全球航運和一般投資人想的貨櫃三雄概念與性質完全不同。甫於8月5日申報生效核准的「00960野村全球航運龍頭息收ETF」追蹤指數「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」為全台首檔瞄準全球三大航運類別主題的ETF，一次購足（one stop shop）「貨櫃」、「散裝」、「油輪」提供投資人參與全球航運股投資機會。

00960野村全球航運龍頭息收ETF擁三大優勢，「好產業」、「好百搭」與「好時機」。

首先，在「好產業」方面，航運比起AI更貼近我們日常生活，全球90%的商品貿易包括食衣住行育樂都靠航運互通有無，加上航運運價飆揚，帶動貨櫃航運族群向好光景。

除了貨櫃外，散裝與能源（油輪）也有各自營運旺季，且從年度股票表現來看，三個次產業也有各自發揮的期間，因此投資人可以在任何時間，進場把握全球航運股的投資機會，觸及更廣泛的投資標的，投資契機不漏接！

再來是「好百搭」，黃宏治表示，航運股跟主要股市如美股、台股、科技甚至日股的關聯度低，跟S&P 500、台灣加權股價指數、NASDAQ與日經225指數的相關係數分別只有0.51、0.52、0.45與0.4的中低度相關性，因此在過去數次突發利空擾市時，航運股往往逆勢上漲、扮演撐盤的腳色，若搭配作為投資組合，不但有助提高投資潛力，搭配科技股更有助降波動，提升投資效率。

至於「好時機」，2024第四季是布局航運類股的好時機，因為根據統計，9月進場全球航運龍頭指數並持有三個月的平均表現與投資勝率亮眼，主要受惠年底聖誕跨年購物旺季使廠商提前拉貨潮，當前更有美中新一輪關稅、運河乾旱、中東地緣政治緊張等影響，供不應求料將持續提升全球航運股前景。

展望未來，00960野村全球航運龍頭息收ETF經理人張怡琳表示，隨著全球經濟持續復甦帶動貿易量，有利全球航運公司基本面，搭配近期諸多地緣及氣候事件，如紅海危機、缺工、塞港、運河乾旱、減碳等，顯示航運股票指數長期趨勢向上，航運供不應求的結構性問題持續，供需失衡問題支撐全球三大航運業的營運前景，加上適逢下半年進入傳統航運旺季，無論是短打或中長期資產配置，全球航運投資機會值得留意，9月登船正逢時，透過全台首檔00960野村全球航運龍頭息收ETF，參與航運股的「三好」、揚帆啟航掌握航運主秀爆發力和投資潛力。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※