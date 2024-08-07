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00929配息0.18元、剩12天最後買進！達人試算月加新1到10萬元成本：100萬起跳

聯合新聞網／ 知美Jimmy
00929公布8月配息。台股示意圖／聯合報系資料照
00929公布8月配息。台股示意圖／聯合報系資料照

00929復華台灣科技優息ETF，超狂月配10萬加薪表公開！

八月配息再維持0.18元！年化配息率10.98%，參與除息8月19日前買進！

2024年08月01日，復華投信官網公告，00929復華台灣科技優息ETF，預計配發現金股利0.18元，利用公告當天的收盤價格19.67元計算，本次配息的單月配息率0.92%，直接換算成年化配息率10.98%。

00929本次配息資訊如下：

配息金額：0.18元

最後買進日：2024年08月19日

除息日：2024年08月20日

配息日：2024年09月13日

00929復華台灣科技優息ETF，配息不如以往！年化配息率仍超10%～

2024年4月~6月，00929連續配發0.2元現金股利，年化配息率直衝12%；2024年7月~8月，連續兩個月降低配息至0.18元，年化配息率仍維持10%以上。

觀察配息公告當天，00929官網最新淨值組成，可用於分配的收益平準金、資本損益平準金項目，尚餘0.77元、3.39元。如果和今年新推出的月配高股息相比，資本損益平準金尚有餘裕，短期內應該是不用太擔心，會像新推出的高股息只剩下5%、6%。

00929基金淨值組成如下(2024年7月31日)：

面額：15元

收益平準金：0.77元

資本損益平準金：3.39元

基金淨值(元)[A+B+C]：19.16元

00929超狂月配10萬加薪表公開！(利用八月份配息金額0.18元預估)：

00929復華台灣科技優息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有55.556張，總成本109萬2787元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有166.667張，總成本327萬8340元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有555.556張，總成本1092萬7787元

＊以上計算採用00929八月份配息公告資訊預估

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲知美Jimmy授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 配息 除息 高股息

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