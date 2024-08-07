922.7萬台股 ETF 受益人續創23周新高 高息型續夯

無畏台股震盪，台股ETF投資人越跌越買，總人數穩站900萬大關，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加130,597人，來到9,227,003人，為連續23周創新高。進一步觀察，上周台股ETF中受益人增加的有50檔，其中包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、元大高股息（0056）及元大台灣50（0050）單周增加上萬人，顯示出許多投資人趁台股拉回，紛紛進場買進台股ETF。

群益投信表示，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

基金經理人謝明志表示，為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。台股近期表現相當震盪，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼。