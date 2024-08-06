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00929回到18元肯定全押！小師傅「一堆問號」：現在股價到了一堆人問要不要賣？

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

在股市上漲的時候，許多人說如果00929跌到18，我就壓身家全部買下去。結果呢？當機會真正來臨時，卻連買一張都不敢，甚至猶豫要不要賣掉。那麼，當初所說的「all in」又有何意義呢？

很多剛開始存股的人都會說，你之所以能累積到520張00878，是因為你在低點買入，運氣好而已。他們認為，如果自己在那個時候，也會敢買，甚至會「all in」。對於這種言論，我只能笑笑了。

真正面對股市大崩盤時，他們不但不敢買，甚至等著看笑話，問：「你的維持率還好嗎？帳面有沒有虧損？」其實，帳面上的虧損對我來說都只是浮雲，傷及不了我的筋骨，都是皮肉傷，過幾個禮拜或幾個月就會恢復。

每次的慘跌都是財富翻轉的機會。如果錯過了，你的差距只會越來越大。正是越恐慌、績效越比爛的時候，越是我們佈局的時機。我就很感謝自己當時勇敢慢慢佈局，從16塊買到現在還在買的00878，還有目前持續買進的00919。

這邊最後還是溫馨提醒：不要一次重壓，而是分批慢慢買進，控制好銀彈，以便在面對長期下跌時才能保持心態穩定。有質押的朋友記住，維持率很重要。碰到連續下殺，能夠彎得過去的才是拓海彎，過不去就是填海。自己要好好保護錢財，別傷及筋骨，歸零就不好玩了。

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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