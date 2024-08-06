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低接買盤湧入台股ETF

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

國際利空頻傳，使加權指數自高檔拉回修正近20%，一路跌破重要關卡，看好台股未來表現的低接買盤持續湧進台股ETF市場搶便宜，整體台股ETF淨申購已經邁入連續第14個交易日，合計有超過1,800億元的資金危機入市，螞蟻雄兵的低接買盤為台股提供一定的支撐力道。

ETF投資人向來有著大跌大買、小跌小買的操作特性，尤其以投資人最愛買的高股息ETF來說，用愈低的價格買進才能享有愈「甜」的有配息率，近三日台股震盪都超過千點，吸引大批逢低買盤進場卡位。

根據CMoney統計62檔台股ETF的申贖情況（截至8月6日），可以發現這三天每日都有超過百億元的淨申購額，分別約為153億元、327億元、202億元。

台股2日及5日接連刷新史上最大跌點紀錄，尤其5日指數一舉摜破2萬點信心關卡及半年線，終場暴跌1,807點、跌幅8.3%，寫下史上最大跌點紀錄，連帶台股ETF單日申購金額爆出327億元，同步改寫創下有紀錄以來最佳的單日表現。

6日台股雖然終場反彈670點，改寫史上第二大漲點紀錄，但盤中殺低又拉高，也吸引超過200億元買盤，推升整體台股ETF已經連續14個交易日呈現淨申購，合計淨流入高達約1,824億元。

進一步觀察這波台股修正，銀彈高度集中在七檔熱門商品上，淨申購金額都超過百億元，以類型來看，高股息ETF共四檔最多、市值型兩檔、槓桿型也有一檔。依序為：復華台灣科技優息348億元、群益台灣精選高息213億元、國泰永續高股息207億元、富邦台50達179億元、元大高股息170億元、元大台灣50正2達140億元、元大台灣50達116億元。

展望台股後市，中國信託投信認為，AI等大趨勢仍未改變，且台股企業營運仍持續上揚，短期雖有波動，但長多格局依然可期，投資人可透過台股ETF順勢逢低布局。

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