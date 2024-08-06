FT臺灣Smart 分批布局

台股經歷連日暴跌，5日摜破2萬點關卡，所幸昨（6）日重新站上2萬點，收在20,501點。投信法人表示，在不確定因素接連而來下，台股恐將持續震盪，但這對中長線投資人來說並非壞事，因台股基本面仍是亮眼，等待利空量縮台股見底之餘，投資人可趁機將資金分批建倉期待後續反彈。

連兩周的周五都讓投資人心驚膽跳，台股在7月26日、8月2日各暴跌752點、1,004點，8月5日再大跌1,807點，大盤加權指數跌破2萬關卡，主因日圓升值推動全球資金去槓桿，及美國擔憂其所引起的經濟衰退，使大型投資公司也開始拋售股票看空市場。

法人表示，美國經濟數據表現不理想，加上中東情勢升溫，在前景仍不明情況下，投資人想逢低建倉，以ETF協助風險分散投資最安心。

綜觀上半年討論度最高的幾檔含積ETF年初至今報酬率表現來看，龍頭ETF如富邦科技、富邦台50等，在近期震盪下，仍保有20%以上的報酬率，不過，近期科技股進入整理，反而非電股表現較為穩健；因此也有幾檔ETF在7月換股時調整產業比重，像是富邦公司治理、FT臺灣Smart（00905），建議投資人下半年定期定額投資ETF時，可將產業持股比重納入考量，例如金控在6月營收表現亮眼帶動金融類指數上升，而FT臺灣Smar在7月換股調整時，將金融納入如富邦金、中信金、國泰金，提升金融類持股占比，並降低半導體及電腦周邊相關類別占比，來應對下半年的市場變化。

統計至5日，FT臺灣Smart今年初今報酬率為15.42%，以股價與報酬率來看，表現不輸其他市值型ETF。

以5日收盤價11.9元來看，是非常適合分批投入建倉的甜甜價格，建議投資人可以觀察市場狀況，並建立好資金分批入場的策略，為自己創造中長期的投資優勢。

FT臺灣Smart追蹤「特選Smart多因子指數」，在市場漲時重勢，跌時重質，以現在大盤較弱勢下，透過多因子中的品質策略可以找出被低估價值的潛力公司，這類公司往往在市場反彈後將能獲得豐碩的成果回報，且在價格面相對便宜情況下，下跌空間小相比市場更抗跌，將更容易獲取市場的投資吸引力，並在反彈時搶先反應補漲。