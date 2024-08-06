印度ETF抗跌 定期定額優選

國際股市近一個月來表現震盪，不過觀察印度相關基金，無論近一個月、三月、六月來表現近乎為正報酬，絲毫不受利空因素影響。法人建議，印度經濟長線可期，可定期定額布局。

近一個月表現較佳的印度相關基金／ETF包括：台新印度、瀚亞印度、富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍、群益印度中小、富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY、元大印度、群益大印度、野村雙印傘型基金之印度潛力，績效皆在2%以上，強勢打敗台股大盤的-5.4%。

國泰投顧指出，觀察過去選舉結果公布日後印度股市的波動度，統計過去四次印度總理大選結果公布日後的印度股市表現，公布結果後短期平均表現震盪上漲，一年後平均上漲12.8%，隨著時間拉長，股市回歸基本面，選後二年及三年平均報酬達54.1%及64.1%。

富蘭克林證券投顧分析，4、5月印度國會大選期間因選舉不確定因素，外資資金於印度股市期現貨市場同步大幅作空，不但在現貨市場大幅賣超，甚至在期貨市場的淨空頭部位更創2012年紀錄以來最高水準。不過，隨著選後莫迪新政府走馬上任不確定性降低，外資資金也只能認錯重新歸隊，於期現貨市場同步轉多。

著眼印度經濟成長與企業獲利動能強勁，印度股市市值擴張晉身全球第四大市場當之無愧，且印股近年受惠穩定的內資資金流入，股市波動程度顯著降低，外資資金回流則是錦上添花，建議投資人將印度股票型基金納入投資組合進行長期投資或持續定期定額累積部位。

柏瑞投資印度股票團隊主管胡薩法．胡辛表示。印度經濟可望受惠於全球供應鏈重組的趨勢，此外，科技的發展和應用更加全面生活化，不但降低了消費者和企業之間的交易成本並同時提高生產力，也讓印度金融機構受益良多。

根據國際貨幣基金組織4月公布的最新報告，以美元計算的印度名目GDP預估值，可能會在2025年超過日本成為全球第四大經濟體。