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富蘭克林華美首檔 ESG 高股息 ETF 核准募集

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要指數累積報酬率比較。(資料來源： ICE指數公司、 Bloomberg、富蘭克林華美投信整理)
主要指數累積報酬率比較。(資料來源： ICE指數公司、 Bloomberg、富蘭克林華美投信整理)

9月再一檔月配型高股息新兵報到，富蘭克林華美投信推出該公司首檔高股息ETF的臺灣ESG永續高息ETF（00850）已獲金管會核准。

雖台股市場近期震盪不止，但從各大型公司陸續公布的財報中可發現基本面獲利仍優於市場預期，金管會也信心喊話上市櫃公司基本面仍穩健，看準台股下半年與明年獲利展望，富蘭克林華美投信在此時推出此檔基金無疑是給市場喜愛高股息的投資人一劑強心針與新的投資好選擇。

臺灣ESG永續高息ETF追蹤ICE臺灣ESG高息指數，以臺灣證券交易所上市或證券櫃檯買賣中心上櫃所有普通股股票為母體，經市值、流動性、獲利性及導入 Sustainalytics ESG 評核機制篩選後， 依股利率擇優篩選股票，並依股東權益報酬率 (ROE) 成長率計算配置權重，以表彰投資於兼具配息與獲利成長成分證券組合的績效表現。

以ICE臺灣ESG高息指數前十大成分股來看，半導體、金融保險、航運業占比前三大，成分股明細分別為聯發科（2454） 7.02%、聯詠（3034）6.53%、瑞儀（6176）6.40%、長榮航（2618）6.37%、可成（2474）5.74%、京城銀（2809）5.47%、力成（6239）5.24%、玉山金（2884）5.06%、遠東新（1402）4.91%、大聯大（3702）4.70%。

富蘭克林華美投信表示，臺灣ESG永續高息ETF特色是以股利率獲取為核心，並以鞏固填息能力、強化成長動能、把握趨勢主題作為完善高股息的三大關鍵，而這樣的策略透過Bloomberg從2017年5月至2024年7月的指數回測，ICE臺灣ESG高息指數含息報酬率342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數。

ESG 高股息

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