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台股史詩級下殺1,807點 引爆出史上最大ETF申購潮

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
九檔台股ETF5日淨申購逾10億元。資料來源：CMoney 統計至8/5
九檔台股ETF5日淨申購逾10億元。資料來源：CMoney 統計至8/5

國際政經情勢動盪，台股也上演雲霄飛車行情走勢，5日指數一舉摜破2萬點信心關卡及半年線，終場暴跌1,807點、跌幅8.3%，為史上最大跌點，收在19,830點，上市櫃市值蒸發6.28兆元、史上最大，然買盤卻湧進ETF搶便宜，台股ETF單日申購金額爆出327億元，同步改寫史上最大紀錄，螞蟻雄兵的低接買盤為台股提供一定的支撐力道。

ETF投資人向來有著大跌大買、小跌小買的操作特性，尤其以投資人對愛的高股息ETF來說，用相對低的市價進場可望享有更高的息值，在台股中長期發展正向之下，愈跌愈買已成為部分長期存股投資人的信仰，包含復華台灣科技優息、國泰永續高股息、富邦台50、元大台灣高息低波、富邦公司治理、群益臺灣加權正2等紛紛衝出新天量，推升整體台股ETF成交金額高達823億元。

根據 CMoney 統計，5日62檔台股ETF申購金額爆出327億元，創下有紀錄以來的最佳的單日表現，逢低入市的買盤成為對抗ETF淨值的下跌，總規模單日減少1,373億元降至2.19兆元；整體台股ETF已經連續13個交易日淨申購，合計淨流入高達1621億元。

進一步來看個別標的，5日計有36檔是淨申購，占台股ETF的超過58%、且僅三檔淨贖回、其餘23檔持平，顯示出資金對於台股後市仍抱有期待。其中，買盤集中火力在九檔熱門商品上，單日申購逾10億元，類型涵蓋五檔高股息、兩檔市值型、槓反型各一檔。

淨申購前九大依序為復華台灣科技優息59億元、國泰永續高股息51億元、元大台灣50正2達34.8億元、元大台灣50達34.2億元、群益台灣精選高息29億元、元大台灣價值高息27億元、富邦台50達15億元、元大高股息12.2億元、元大台灣50反1達12.1億元。

復華台灣科技優息和國泰永續高股息5日創下雙紀錄，成交量分別為63.9萬張及36.2萬張，同步改寫自身掛牌以來的最大量；單日淨申購金額也雙雙刷新成歷來最高金額。

在逢低買盤進場下，也讓ETF規模排名出現變化，國泰永續高股息規模來到2,830億元、超越最老牌的元大高股息2,792億元，成為新一代規模最大的一檔高股息ETF。

ETF 台股 高股息

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