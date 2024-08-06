00878、0050、00881…ETF太多種怎挑？達人教4原則：規模50億以上是首選

小車挑選ETF的四大原則

以下分成「選股邏輯」、「ETF規模與流動性」、「投資市場」、「一年以上觀察期」這四大面向來進行挑選。

一、選股邏輯

挑選ETF的重中之重，自然在於「選股邏輯」，可分以下三點細談：

1、認識ETF分類

挑選標的時，我們須先釐清自己想買的ETF是什麼類型，是追求市值成長的大盤ETF？還是穩穩領股利為主的高股息ETF？抑或是單壓某種產業趨勢的主題型ETF？由於ETF類型眾多，小車僅就大眾常接觸的這三種ETF來解釋：

市值型ETF

這類ETF基本上是貼著股市大盤走，績效與大盤類似，雖無法期待有什麼超額報酬，但能確保報酬率不會輸給大盤。

台股市值型ETF如：元大台灣50（0050）、富邦台50（006208），其選股邏輯純粹取台股市值前五十大的公司，不摻雜其他附帶篩選條件，為最純的市值型ETF。

這五十家公司市值合計占台灣股市將近70％，與大盤指數高度相關。選擇存這類型ETF是看好台灣股市未來趨勢向上，買進並長期持有，以賺取多年後的資本利得（也就是賺價差），因此殖利率並非考慮的重點。有配息就當作是去餐廳吃飯，賺到老闆附贈一碟小菜，沒配息也無傷大雅，我們買的是台股長期趨勢向上的主菜。

高股息ETF

此類ETF以穩定領息為主要訴求，價格徘徊於固定區間，無法持續突破向上，長期含息報酬率較市值型ETF差。不過它的優點是與核心持股一樣具有穩定的股利現金流，新手入門可透過一次次領息取得成就感、建立存股信心，面對股市震盪也更容易站穩腳步，標的例如：元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）。

由於這類ETF以領息為主，股價成長空間有限，因此價格「殖利率」是很重要的考量，若在殖利率低於5％時買進，不僅容易套在高點，長時間複利效果也不好。

主題型ETF

這種ETF是投信公司以某種產業為主題，如：5G、電動車、半導體、元宇宙、醫療生技⋯⋯等，將該產業相關的公司全部納入同一檔ETF發行。這些主題ETF通常是迎合大眾看好的某種產業趨勢，或是時下熱門炒作的題材，至於未來能否上漲，端看投資人的眼光。

主題型ETF雖分散多家公司，但成分股容易集中在同一產業，風險跟單壓個股一樣大，甚至更大。因為此類ETF有時為分散而分散，可能會納入屬於該主題但體質不夠好的公司，如此一來比買熟悉個股還危險。

目前小車持有高股息ETF的比例較多，並慢慢開始增加大盤ETF的比例，選股邏輯傾向於不要太複雜，越複雜代表模糊可介入的部分較多。

此外，主題型ETF因其成分股集中於單一產業「一榮俱榮，一損俱損」，較依賴投資人眼光，可以嘗試，但比例不宜過大。

2、標的更換不要太頻繁

既然我們存個股都是以「長期持有」為原則，當然ETF的選股邏輯也不例外。小車不喜歡成分股更換檔數太多的ETF，一來大量買賣增加許多不必要的交易成本，二來公司好壞多半需要時間來證明，頻繁更換很可能扼殺了好公司展現獲利或市值成長的機會。

ETF的好處是根據指數自動汰弱留強，既是汰弱留強，那成分股要真的弱再淘汰，如市值跌出台灣前50大、股息殖利率居於30檔成分股末段⋯⋯之類有較明顯的問題再剔除。

像是0050台灣市值前五十間公司變化不大，該ETF一次剔除與納入僅1、2檔股票，而0056、00878更是直接設定五進五出為上限，這些皆屬於更替檔數較少的ETF。

3、內容物是什麼才重要

ETF成分股就是我們實際買進的股票，其選股原則篩選出來的內容要符合自己的需求，不求百分之百，但求百分之八十須是自己認為還不錯的標的。

市面上各式各樣的ETF百花齊放，猶如各家不同口味的餐廳任君挑選，我們選擇的重點在於要自己「喜歡吃」，或是依自己生活中不同目的，如減肥、價格、聚餐、約會⋯⋯等來挑選。

當然每家餐廳的服務費不同，猶如每檔ETF的管理費各異，不過餐廳的菜色合不合自己口味才是重點，因此除非是兩家菜色一模一樣，否則我不會根據服務費高低來挑選餐廳。

二、ETF規模與流動性

除了選股邏輯外，小車也很在乎ETF的規模與流動性，因為規模太小會有下市疑慮，流動性不佳會使買賣交易不方便，很有可能面臨到須掛低於現價一、兩檔的價格才能順利賣出的窘境，連帶盤中零股交易也會不太熱絡。

根據台灣證券期貨局的規定，ETF最近30個營業日平均規模低於終止門檻（股票ETF終止門檻一般為1億元，債券ETF一般為2億元）就必須下市。

因此ETF規模大一些，自然也就離下市遠一點，但也不是規模越大就越好，有時羊群效應是盲目的，仍要回歸「選股邏輯」來挑選。

ETF的流動性涉及的層面較個股複雜，無法根據單一成交量來觀察流動性，其內部各個成分股的流動性、屬性、國別，乃至於造市商庫存都會影響ETF的流動性。

因此我使用最直覺的方式，就是直接觀察盤中該檔ETF的即時交易明細，若幾乎「每分鐘」都有成交筆數，代表流動性不錯，小散戶的即時買賣不成問題。且ETF的上市規模也與流動性呈正相關，可輔佐參考。

根據個人觀察，通常規模50億以上的ETF已具備很不錯的流動性。

三、投資市場

ETF內含一籃子股票，除了理解選股邏輯是否符合自己需求之外，還要清楚該檔ETF成分股所分布的股票市場。

純台股

如大家耳熟能詳的0050、006208、0056、00878、元大台灣高息低波（00713）⋯⋯等，其成分股是「全台股」。

純美股

統一FANG+（00757，美國科技尖牙股）、富邦NASDAQ（00662，追蹤美股QQQ）、元大S&P500（00646，追蹤美股標普500）⋯⋯等，其成分股是「全美股」。

純陸股

如中信中國高股息（00882）、中信中國50（00752），其成分股全是在香港或美國掛牌之「中國公司」，屬於「全陸股」。

跨國

另有國泰全球品牌50（00916），為全球50檔龍頭品牌公司股票，遍布全球，選股排除中國、香港、俄羅斯的公司，不過比重上以美股為大宗，佔了87％。

又如富邦未來車（00895）不論舊品牌或是新技術，只要是與電動車相關的產業，都有可能被納入成分股，除了台股，亦有英、美、加、韓、日等國的公司。不過，同為電動車主題，永豐智能車供應鏈（00901）成分則全為台股，挑選前須先充分理解。

關於投資市場的偏好，小車持股絕大部分為台股，台灣在地的公司方便就近觀察與感受。

不過這一、兩年開始嘗試將部分比例放在美股上，可以少些對岸軍事演習干擾股市的情況。

個人傾向選擇自由經濟國家的股票，陸股暫不考慮，當然中國也有很多優秀的企業，但畢竟市場以外不確定的因素稍多，持有起來容易提心吊膽。（純粹個人想法）

（幸福文化《給存股族的ETF實驗筆記：從金融股、高股息ETF出發，以錢養錢，晉升買房族的完整分享》，作者：小車X存股實驗）

四、一年以上觀察期

對於新發行的ETF，小車喜歡至少留一年的觀望期，因為投信業者回推的績效有可能是截取有利區間的數據，不可盡信，要實實在在上市經歷過風雨仍屹立不搖的標的才可靠。

若真的覺得選股邏輯不錯，可小額分批邊買邊觀望，等過了一年觀察期後再加大投入資金。

同時建議整體持有檔數不宜太多，以免心力與大跌時資金加碼皆分身乏術。持有的個股和ETF加起來最好不要超過10檔，可讓自己的投資生活更簡單輕鬆些。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※