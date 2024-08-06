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大盤下跌照賺不誤 選對台股反向ETF省錢又賺錢

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股反向ETF表現。（資料來源：CMoney、2024/8/5）
台股反向ETF表現。（資料來源：CMoney、2024/8/5）

歐美股市大震盪，台股也難置身事外，5日大盤單日大跌1,823.02點，跌幅8.43%，收在19,815.07點，2萬點關卡失守，同時也創下史上收盤最大單日跌點與跌幅紀錄。市場法人表示，台股雖然基本面佳、中長多格局不變，但近期市場震盪劇烈，建議投資人可善用槓反ETF操作，在市場動盪之際仍能創造獲利契機。

觀察市場上台股反向ETF表現，大盤大跌近兩千點，這4檔平均漲幅近一成，其中00686R群益臺灣加權反1上漲9.92%表現最佳，這4檔都可供投資人避險或反向操作台股時做參考。不過，目前市面上台股槓反ETF經理費加管理費的經管費最高達1.04%，最低的管理費僅0.34%，兩者相差逾3倍，投資人可別小看這筆隱形支出。

群益投信表示，短線上仍將呈震盪整理格局，台股投資環境瞬息萬變，對於既想投資台股市場，但又怕挑錯個股的投資人而言，台股槓反ETF無疑是不錯的投資工具，由於市場環境瞬息萬變，產業輪動快速，選股不易，投資人可善加利用台股槓反ETF靈活操作，在多頭市場時利用槓桿型ETF放大投資效率，在市場下跌時，也可利用反向型ETF進行避險，甚至在市場整理階段創造獲利機會，充分掌握台股多空投資契機。

群益臺灣加權反1ETF經理人洪祥益表示，美國市場經濟數據不佳，及AI科技股漲多回跌，美國股市大跌恐慌情緒也蔓延到台股表現。台灣加權指數跌破半年線，即將對年線進行測試。目前恐慌情緒大幅攀升，投資人對於反向ETF大幅增加避險需求；不過台灣反向一倍ETF內扣成本高並不適合長期持有，但適合進行短線空頭趨勢操作或空頭趨勢避險。

洪祥益指出，台灣股市長期走勢多為牛市期間長並且緩漲，熊市期間短，但跌幅較大。當熊市正在發生時，是一個布局反向ETF進行避險的很好時點。

ETF 台股

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