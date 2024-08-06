4檔台股反向ETF 近1個月股價漲幅近兩成

台股短短兩個交易日大跌2811點，失守2萬點大關，投資人哀鴻遍野，不過4檔進行反向操作的台股反向ETF股價逆勢揚升，最近1個月漲幅皆逼近兩成。

台股5日暴跌1807.21點，終場收在19830.88點，創史上最大收盤跌點紀錄，根據投信截至8月5日的統計，國內4檔台股反向ETF包括群益台灣加權反1（00686R）、元大台灣50反1（00632R）、富邦台灣加權反1（00676R）和國泰台灣加權反1（00664R），5日股價大漲9.56%至9.92%，皆逼近漲停板價位。

再把時間稍微拉長，4檔台股反向ETF近5日報酬率介於11.76%至12.29%；20日報酬率介於18.22%至19.2%，等於近1個月績效直逼兩成。

群益投信00686R經理人洪祥益表示，美國市場經濟數據不佳，以及AI科技股漲多回跌，美國股市大跌恐慌情緒也蔓延到台股表現。台灣加權指數跌破半年線，即將對年線進行測試。目前恐慌情緒大幅攀升，投資人對於反向ETF大幅增加避險需求。

不過洪祥益特別提醒，台灣反向1倍ETF內扣成本高，並不適合長期持有，比較適合進行短線空頭趨勢操作或空頭趨勢避險。他分析，台股長期間處於牛市並且緩漲，反觀熊市期間短、跌幅大，當熊市發生時，是布局反向ETF進行避險的很好時點。

元大投信也表示，00632R當初成立，就是為了搭配元大台灣50（0050），提供投資人短線避險的操作工具。

由於台股先前漲勢兇猛，00632R股價、淨值同步下滑，元大投信上週剛宣布，00632R預計10月17日召開受益人會議，討論進行反分割作業，希望讓淨值回到20元以上，使市價更貼近淨值波動。經反分割後，投資人所持有的00632R每單位淨值將上升、持有股數下降，總市值不變。