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8月熱門ETF配息一次看！高股息00929、00936穩定輸出 債券00933B維持水準

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
8月多檔ETF配息公布。台股示意圖／聯合報系資料照
8月多檔ETF配息公布。台股示意圖／聯合報系資料照

＊原文發文時間為8月2日

8月份的配息公告終於在這兩天全部揭曉啦！目前僅剩00942B尚未公告。昨天00878、00881和00850的優異表現，真是綠油油的股市中的一絲甘露！稀飯整理了完整清單，一起來看看有沒有你的持股！這個月真的很精彩呢！

復華台灣科技優息（00929）、台新永續高息中小（00936）皆與上個月維持同樣配息金額，分別為0.18及0.16元，能夠維持一定是件好事的，穩穩領息比較安心！

反倒是另一檔中信成長高股息（00934），這次公告後引起不少投資人不滿，原因是配息金額從上個月的0.33元降至0.14元，落差高達0.19元。

不過這種情況其實可以預料，因為00934從去年11月掛牌後，7月才進行首次除息，積累了數個月的股息，第一次配息較高是正常現象。因此，對於這類從成立到首次配息間隔較長的股票，建議多觀察，避免一次投入全部資金，以降低風險。

群益台灣ESG低碳50（00923）下半年火力全開，預估每單位配發0.923元，這個數字真是可愛！

每張剛好是923元。雖然上半年配發0.23元時有人考慮賣出，但923本身是市值型ETF，配息不是主要訴求，股價的成長才是關鍵！

復華富時高息低波（00731）本季維持3.38元，單季殖利率高達4.32%，年化殖利率更是達到17.27%！

稀飯推測這次主要是以資本利得為主，因為成分股股利僅約3元，並不足以配發如此高息。資本利得受到股價漲跌影響，並非固定值，若未來台股回檔，可能影響其表現，這部分需要列入考量。

富邦特選高股息30（00900）本季配發0.719元，單季殖利率約4.5%。

不過稀飯提醒，00900的配息表現較不穩定，8月通常特別高。去年8月配0.61元，前年則配1.2元，但其他月份多在0.1~0.2元之間。因此，不要因這次配息特別好就貿然進場。

讓我們來看債券ETF的部分。

國泰10Y+金融債（00933B）本月同樣維持0.072元，反觀群益ESG投等債20+（00937B）稍微下滑，本月預估僅配0.082元，但差別不大，無需過於擔心，仍是一檔不錯的投資等級債券ETF。

中信優息投資級債（00948B）則在本月進行首次配息，預估每單位配發0.055元，整體表現跟00937B很接近，很不錯呦！

非投資等級的凱基美國非投等債（00945B），本月同樣維持0.102元，單月殖利率約為0.66%。這2次表現都很好，值得繼續觀察。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲要不要來點稀飯套餐授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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