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反向、美債ETF 資金避風港

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股連續兩個交易日崩跌逾千點，資金蜂擁至反向和美債ETF避險，其中，元大台灣50反1（00632R）昨（5）日爆出100.5萬張天量，高居上市櫃成交量之冠，並與群益臺灣加權反1、富邦臺灣加權反1連袂亮燈漲停，為台股首度出現反向ETF漲停。

台股昨天大跌8.3%，觀察盤面ETF表現，平均258檔ETF跌幅為2.8%，比大盤強勢，其中，台股ETF平均跌幅7.6%、海外股ETF下跌3.7%，債券ETF則上漲0.7%。

隨資金湧進台股反向型ETF避險，四檔ETF成交量同步放大，交易最熱絡的元大台灣50反1成交量成長117.7%至100.5萬張，成交量僅次於2021年5月12日的101.7萬張；國泰臺灣加權反1成長228.7%至7.1萬張；富邦臺灣加權反1成長134.6%至4.3萬張；群益臺灣加權反1成長46.8%至1.07萬張。

群益臺灣加權反1、元大台灣50反1、富邦臺灣加權反1三檔台股反向ETF昨天同步收漲停，漲幅介於9.7%至9.9%，都創自身掛牌以來最大漲幅紀錄；至於國泰臺灣加權反1漲幅也有9.5%。

ETF 元大 台股

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