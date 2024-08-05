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跌2811點帳面蒸發89萬…剩00878、00713、第一金是正報酬！ 存股哥：對長期持有的人沒太大影響
上禮拜五台股才迎來歷史最大跌點-1004點，沒想到才隔一個交易日又破紀錄了，而且這次跌了1807點，從7/11回檔以來我的帳面從806萬縮水到717萬，直接蒸發89萬！
目前帳面除了00878、00713、第一金是正報酬，00919、00929、0056、00631L在今天的大跌後全都由紅轉綠，但會有什麼影響嗎？對長期持有的存股人來說好像也不會有什麼太大的影響。
如果你也有用質押，那最重要的就是維持率，從7/11以來我的維持率從235%跌到210%，期間大盤跌幅4560點（-18.69%），我自認風險控管的算蠻好的，以這樣的跌幅來看，維持率僅掉了25%。
至於負債比目前剛好壓線在33%，畢竟當初也不會料到台股會單日跌到1800點之多，現在能做的就是採取守勢，不再增加槓桿做積極操作，然後持續買進、股息再投入。
只要你做好風險控管，心態當然能更穩些，但如果你的維持率低到只有160%-170%那附近，我建議可以再補點股票去提升維持率，這樣在空頭時才能睡得更安穩些。
存股之路從來不會一帆風順永遠風和日麗，偶爾也會遇到狂風暴雨的颱風天，「水至清則無魚」，水池太過清澈魚是沒有辦法存活的，必須有藻類、青苔、其他生物提供養份，魚才可能生存下去。
我覺得遇到這些逆境這都是讓自己變得更強的養分，你克服過-1807跌點後，之後所有的狀況對你來說可能都是小意思而已，因為自己的抗壓力、判斷力都會大幅增加。
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