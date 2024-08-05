13檔ETF交易 爆天量

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
在美股四大指數上周五全面重挫下，台股今天重跌1807.21點，最終收盤在19830.88點，跌破2萬點大關。 記者余承翰／攝影
在美股四大指數上周五全面重挫下，台股今天重跌1807.21點，最終收盤在19830.88點，跌破2萬點大關。 記者余承翰／攝影

台股昨（5）日崩跌1,807點，再度改寫單日最大跌點紀錄，指數摜破2萬大關，連帶盤面上ETF跌多於漲，不過，國泰永續高股息（00878）、富邦台50、元大美債20正2等共13檔ETF單日成交量改寫史上新猷。法人表示，台股ETF下跌有量顯示買盤承接，而債券資產爆量是因避險資金湧入。

美國經濟衰退擔憂、半導體大廠英特爾重挫、日圓驟升引爆日股連日重挫且昨日更一度熔斷、中東壟罩在戰雲之下等四大利空齊發，風險性資產殺聲隆隆，拖累盤面上多數ETF紛紛大跳水。

根據CMoney統計盤面上258檔ETF單日表現，平均跌幅為2.87%，且有高達12檔跌幅超過一成，跌幅最重一檔超過24%，台股槓反型ETF更是創下有史以來首度漲停，指數正2型也出現跌停的情況，約三成標的寫下掛牌以來的單日跌幅最慘紀錄；不過，大跌也吸引買盤大買，尤其湧入ETF撿便宜，昨日盤面上一共有13檔ETF單日成交量改寫史上新猷，標的涵蓋股、債、期信等ETF。

13檔ETF爆史上天量
13檔ETF爆史上天量

以台股來看，計有六檔台股ETF交投熱絡，包含復華台灣科技優息63.9萬張、國泰永續高股息36.2萬張、富邦台50約5.7萬張、元大台灣高息低波4.7萬張、富邦公司治理1.5萬張，跌幅介於5.5%至8.5%間；大跌19.3%的群益臺灣加權正2也成交逾0.5萬張。

經濟數據觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」，市場對未來降息預期提高，資金明顯轉向美債進行避險，元大美債20正2、元大美債20年、國泰20年美債、國泰20年美債正2紛紛創下新高量，其中，槓桿型的元大美債20正2爆出史上最大量的31.8萬張，超過原型元大美債20年的29.3萬張新高量；掛牌約三的月的凱基美國非投等債也爆量。

另外，追蹤重災區的半導體代表指數的國泰費城半導體單日大跌10.6%，也衝出3.6萬張掛牌以來最大量。日本央行上周緊縮貨幣政策，將基準利率調高至0.25%，使日圓迅速升值，期元大S&P日圓正2也飆出8.4萬張，昨日大漲8.6%同創下單日最大漲幅。

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