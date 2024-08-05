台股高點回落以來 長天期美債ETF「避險前十強」抗跌

美股近期自高檔回落，主要受大選不確定性、科技股重挫等影響，連帶國際股市亦多遭受波及，不過在通膨趨緩、市場預期9月降息機會大下，台股自上月11日回落以來，債市表現則相對突出，連帶投信發行的債券ETF表現也呈現逆勢上漲。

本波盤勢震盪，美國S&P500指數於7月16日自高點滑落，台股則於7月11日收盤創新高後拉回，若以7月11日為基準日，該期間債券型ETF逆勢抗跌。

漲幅前十強當中，有九檔都是長天期美債ETF，包括：凱基美債25+（00779B）、元大美債20年（00679B）、富邦美債20年（00696B）、中信美國公債20年（00795B）、統一美債20年（00931B）、群益25年美債（00764B）、國泰20年美債（00687B）、永豐20年美公債（00857B）、復華20年美債（00768B），累積漲幅都超過7%，顯見在市場尋求提高投組安全性下，長天期美債ETF更獲青睞。

中信美國公債20年經理人張瓈尹分析，美國7月新增非農就業人數從6月的17.9萬人降至11.4萬人，三個月平均數約17萬人，失業率也從4.1%上升至4.3%，為2021年10月以來最高水準，顯示就業市場動能減緩，而6月份的個人消費支出（PCE）年升2.5%，漲幅低於5月的2.6%，同期間的核心PCE上漲2.6%，相較5月份持平，強化市場對美國聯準會9月啟動首次降息的預期，以Fedwatch工具降息預期來看，截至8月5日，市場預期9月降息2碼機率達75%。

群益25年美債經理人李鈺涵表示，近期市場不確定性多，包括美國大選、經濟數據與企業財報表現不一等，也帶動避險需求，故長天期公債亦可望發揮其避險效果。建議投資人不妨伺機透過長天期美債ETF來介入，既有望在降息將至、債市多頭趨勢可期下，掌握波段價差空間，也能因美債之高安全性，來適度平衡整體投資組合波動。

法人分析，長天期美債由於需求量大，市場流動性相對充裕，且資產安全性高，信用評等佳，利息償付無虞，在現階段市場不確定性高，經濟前景也持續受到關注的環境下，長天期美債不失為訴求穩健收益配置、兼顧風險考量的投資人可適度納入投資組合的標的。