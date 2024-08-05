快訊

直播／台股爆跌近2千點 證交所親上火線宣布救巿措施

今下午4點起看中華隊！體操唐嘉鴻拚我第二金 桌球男團、田徑登場

抗波動、追收益 00953B 開募、發行價10元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
非投資等級債ETF進化史。（資料來源：各投信網站）
非投資等級債ETF進化史。（資料來源：各投信網站）

台灣首檔採用「信用因子加權」的債券ETF00953B群益優選非投等債ETF在5日開募，發行價10元，具平準金機制，且票面利率鎖定6%以上，更是市場首見，收益力求領先非投資等級債，同時致力以指數篩選邏輯破解過去非投資等級債被視為高風險的硬傷，讓違約率及波動度向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性，非常適合穩健投資型的債券投資人。

市場法人表示，美國聯準會（Fed）連續第八次維持利率不變，不過暗示通膨正趨近目標，市場預期9月降息機率大增。面對降息周期即將到來，現階段投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，特別是全球資金匯集、聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF。

市場法人指出，歷經3年暴力升息環境，在今年聯準會暫停升息後，非投資等級債券資金終於轉為淨流入，根據Morningstar資料庫中債券基金之資金流向顯示，今年以來市場資金已回流105.81億美元到非投資等級債，再加上非投等債擁有較高息收的配置優勢，顯示出此時正適合進場布局非投等債ETF。

市場法人強調，非投等債本質以較高利率、較低存續期間為主，因此Fed升降息對其影響相對較小，但又能同步受惠降息，適合在降息前佈局。觀察投信發行非投資等級債ETF的演進史，從早期第一代的投資區域為全球不含中國型、產業或發行人擇一分散、沒有鎖定票面利率、季配，到最新一代00953B 群益優選非投等債，是首檔以成熟國家為投資區域、也是首發10元銅板價即可入手，並且首選鎖定票面利率6%以上的債券標的；00953B擁有「力求債息更優、違約疑慮可望較低、聚焦成熟市場降低波動、配置更加分散」等四大特色。

據了解，00953B追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，該指數主要透過信評、票面利率、國家、流動性等相關條件進行篩選。公司債信用信評需落在B-至BB+，票面利率需達6%以上(含)，且有別於一般債券ETF成份券權重採用「市值加權」，00953B追蹤指數首創「信用因子加權」，根據信評與信用利差給予各成份券權重，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，再進一步排除CCC級債券，使得追蹤指數違約率明顯向投資等級債靠攏。

00953B群益優選非投等債 ETF 債券ETF

延伸閱讀

債市穩賺現在能衝進去？ 女子：美債都不值得全押何況非投等債甚至公司債

美債殖利率跌…10年期更創下一年來新低！ 辣媽：但不會在這時候加碼大量債券

債券價格會繼續漲？交易商下重注 美聯準會將啟動救市模式

非投等債投資價值浮現 二低一高低波動、低違約率、高收益率

相關新聞

台積電一度跌停…台股盤中狂殺1800多點！ 00878終於見到21塊…等股息落袋為安

00878資深股民表示，每一檔高股息都跌得慘兮兮，要撿便宜的當然先選00878，馬上這個月8/16就要除息，這次配出史上最高0.55元...

抗波動、追收益 00953B 開募、發行價10元

台灣首檔採用「信用因子加權」的債券ETF，00953B群益優選非投等債ETF在5日開募，發行價10元，具平準金機制，且票...

0050長期績效贏00878、0056…等高股息ETF只買它不就好？ 小車：知道但做不到

前一陣子有位新手粉絲來詢問小車：「既然元大台灣50（0050）年化報酬比核心持股高，那為何不全部存0050，而要分配一些比例存核心持股呢？」我的回答是：「理論上這樣最好，但實際上要做到很難。」

空軍大殺四方！12檔跌逾一成、這檔 ETF 慘收跌停

全球股市災情再現，美股期貨電子盤持續下挫、亞股紛紛重挫倒地，台股大跌1807點或8.3%，再度改寫單日最大跌點紀錄，挾量...

業界先驅 凱基證攜手證基會推專業 ETF 顧問認證課程

國內外ETF投資浪潮勢不可擋，為滿足國人對ETF投資需求，凱基證券領先業界推出「專業ETF顧問」（ETFP, Certi...

黑色星期一台股大跳水 這兩類ETF逆勢大漲

台股利空罩頂下5日開低走低，盤面上一片慘綠，大盤指數大跳水，一度重挫逾1,700點，跌破2萬點，創下盤中最大跌點紀錄，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。