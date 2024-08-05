抗波動、追收益 00953B 開募、發行價10元

台灣首檔採用「信用因子加權」的債券ETF，00953B群益優選非投等債ETF在5日開募，發行價10元，具平準金機制，且票面利率鎖定6%以上，更是市場首見，收益力求領先非投資等級債，同時致力以指數篩選邏輯破解過去非投資等級債被視為高風險的硬傷，讓違約率及波動度向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性，非常適合穩健投資型的債券投資人。

市場法人表示，美國聯準會（Fed）連續第八次維持利率不變，不過暗示通膨正趨近目標，市場預期9月降息機率大增。面對降息周期即將到來，現階段投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，特別是全球資金匯集、聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF。

市場法人指出，歷經3年暴力升息環境，在今年聯準會暫停升息後，非投資等級債券資金終於轉為淨流入，根據Morningstar資料庫中債券基金之資金流向顯示，今年以來市場資金已回流105.81億美元到非投資等級債，再加上非投等債擁有較高息收的配置優勢，顯示出此時正適合進場布局非投等債ETF。

市場法人強調，非投等債本質以較高利率、較低存續期間為主，因此Fed升降息對其影響相對較小，但又能同步受惠降息，適合在降息前佈局。觀察投信發行非投資等級債ETF的演進史，從早期第一代的投資區域為全球不含中國型、產業或發行人擇一分散、沒有鎖定票面利率、季配，到最新一代00953B 群益優選非投等債，是首檔以成熟國家為投資區域、也是首發10元銅板價即可入手，並且首選鎖定票面利率6%以上的債券標的；00953B擁有「力求債息更優、違約疑慮可望較低、聚焦成熟市場降低波動、配置更加分散」等四大特色。

據了解，00953B追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，該指數主要透過信評、票面利率、國家、流動性等相關條件進行篩選。公司債信用信評需落在B-至BB+，票面利率需達6%以上(含)，且有別於一般債券ETF成份券權重採用「市值加權」，00953B追蹤指數首創「信用因子加權」，根據信評與信用利差給予各成份券權重，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，再進一步排除CCC級債券，使得追蹤指數違約率明顯向投資等級債靠攏。