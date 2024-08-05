空軍大殺四方！12檔跌逾一成、這檔 ETF 慘收跌停

全球股市災情再現，美股期貨電子盤持續下挫、亞股紛紛重挫倒地，台股大跌1807點或8.3%，再度改寫單日最大跌點紀錄，挾量一舉摜破2萬大關；日本東證及日經225指數跌幅都超過11%；韓股跌幅也超過8%，連帶盤面上ETF一片愁雲慘霧，共計有12檔跌幅超過一成，其中，槓桿型ETF更是哀鴻遍野，跌幅最重的高達24%，台股槓反型ETF更是創下有史以來首度漲停及跌停的情況。

根據CMoney統計，平均258檔ETF 5日平均跌幅為2.87%，跌幅最大一檔就是追蹤日本東證正兩倍指數的富邦日本正2（00640L），以下跌24.6%收市，一日就讓今年報酬率由正翻負，來到-11.97%，因日股連入暴跌，且今日盤中日本東證期貨指數甚至一度觸發熔斷機制，暫停交易約10分鐘。

此外，台股正兩倍的四檔ETF：富邦臺灣加權正2、元大台灣50正2、群益臺灣加權正2、國泰臺灣加權正2跌幅也介於18.8%至19.99%間，其中，國泰臺灣加權正2以跌停價161.4元收市，累計今年來報酬將近腰斬，降至15.2%，這也是台股首檔槓桿型掛牌以來，近十年中最大單日跌幅、也是首度出現跌停現象。

其餘跌幅超過一成的ETF主要連結日本、美國科技，包含日本大盤的三檔ETF：富邦日本、國泰日經225、元大日經225，跌幅落在11.9%至13.1%。投資美國為首的半導體的兆豐洲際半導體、國泰費城半導體跌幅逾10.6%；投資代表美國科技指數槓桿的富邦NASDAQ正2單日也下挫10.6%；與比特幣有關連性的國泰數位支付服務也因比特幣價格大跌連帶該ETF下跌10.1%。

今年表現最強的原型ETF-富邦科技盤中一度打入跌停價的153.05元，終場跌幅9.7%，今年來漲幅跌破三成大關，降至23.5%；其餘跌幅超過9%的ETF還有野村臺灣新科技50、富邦臺灣中小、國泰台灣5G+、台新臺灣IC設計、永豐智能車供應鏈、國泰臺韓科技、富邦摩台、元大台灣50、元大電子、復華日本龍頭、中信綠能及電動車以及中信小資高價30。

反向ETF則是出頭天，富邦日本反1大漲14.1%；群益臺灣加權反1、元大台灣50反1、富邦臺灣加權反1三檔同步收漲停，漲幅介於9.7至9.9%間，至於國泰臺灣加權反1漲幅也有9.5%、期元大S&P日圓正2漲幅也超過8.6%。

其中，元大台灣50反1今日以100.4萬張大量，稱霸上市櫃成交量之冠，成交量僅次於2021年5月12日的101.7萬張；單日上漲9.78%或0.35元，收上3.93元，自2014年掛牌以來最大單日漲幅、也是首度出現漲停現象。

台股重挫，上市市場中跌停家數954家、上櫃跌停家數9家，部分資金流往一籃子股票的ETF中，上市櫃成交量前八大都由ETF包辦，元大台灣50反1成交100.4萬張、復華台灣科技優息63.1萬張、元大台灣價值高息57萬張、國泰永續高股息35.2萬張、群益ESG投等債20+成交32.4萬張、元大美債20正2成交31.7萬張、元大美債20年29.2萬張、群益台灣精選高息27.2萬張。