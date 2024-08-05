快訊

6招學起來年省15萬！這一項藏「大地雷」 77%青壯年超愛用

奧運攀岩觀賽指南：運動攀岩有哪幾種？怎麼比？

侯友宜宴請立委 2026藍綠白新北可能人選齊聚飄選舉味

台積電一度跌停…台股盤中狂殺1800多點！ 00878終於見到21塊…等股息落袋為安

聯合新聞網／ 綜合報導
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤早盤重挫超過1800點，一度跌破2萬點大關。記者余承翰／攝影 余承翰
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤早盤重挫超過1800點，一度跌破2萬點大關。記者余承翰／攝影 余承翰

台股盤中慘溜1,800多點，殺破兩萬點再來到萬九關卡，鴻海、台積電紛紛跌停，投資人損失慘重，上半年屢創新高點的多檔高股息ETF，今天來到青菜蘿蔔價，好不容易回到10元發行價的00940下滑到8塊多、上半年最高21塊多的00929，則只剩18塊，本月喊配息0.55元的00878國泰永續高股息，盤中驚現21.22元的價位，換算年化配息率超過10.4%，股民們喊先撿再說。

面對難得的高股息ETF便宜價，00878社團網友急發文問「現在適合買入嗎？」引起老手們熱烈討論，有人說「定期定額不用煩惱」、「今天也入手」、「我是買來領股息的」、「長期持有的慢慢加碼」、「逢低買進能均掉，沒要用到錢就繼續買」..也有達人喊話，分批進場就會產生微笑曲線效果，可以壓低平均成本，ETF核心就是逢低買進。大跌大買，小跌小買。

00878資深股民表示，每一檔高股息都跌得慘兮兮，要撿便宜的當然先選00878，馬上這個月8/16就要除息，這次配出史上最高0.55元，代表00878之前股市有賺到錢，還會跟投資人分享，一起落袋為安不好嗎？配得這麼香，而且之前怕太貴不敢下手，現在終於來到21塊太爽了，不只賺到高息，未來價差空間更大。

而且00878國泰永續高股息的優點就是有產業均衡，有金融股、電子股、傳產股所謂的電金傳都包了，去年00878有跟到半導體浪潮，今年又跟金融股一起噴發，比其他剛成立只能用指數回測推算的高股息新兵，打腫臉配高息，真的好太多。

有網友分享用AI創作的「勇者無懼」歌，歌詞提到股市人生，就是如此有趣，

在低谷，我們共同經歷，在高峰，我們小心翼翼，我們一起前進，勇者無懼。也有人說每個月無腦買一張00878，買到100張。你就先達到第一階段的目標，空頭年至少一個月領一萬！

00878國泰永續高股息 00929復華台灣科技優息ETF 00940元大臺灣價值高息 2330台積電 鴻海

延伸閱讀

「去槓桿」是台股今天跌勢重原因！狄驤「別重押」：短線止跌反彈機率較高

跌1004點加碼時間竟還未到？ 專家「股債配置」：年初至今上漲25％

想低接？手腳快但不要太急躁 資深投資人：13檔漸入甜蜜點

美國已經「經濟衰退」？ 人踩人時間快到了！ 網怕：台股有熔斷機制嗎

相關新聞

台積電一度跌停…台股盤中狂殺1800多點！ 00878終於見到21塊…等股息落袋為安

00878資深股民表示，每一檔高股息都跌得慘兮兮，要撿便宜的當然先選00878，馬上這個月8/16就要除息，這次配出史上最高0.55元...

業界先驅 凱基證攜手證基會推專業 ETF 顧問認證課程

國內外ETF投資浪潮勢不可擋，為滿足國人對ETF投資需求，凱基證券領先業界推出「專業ETF顧問」（ETFP, Certi...

黑色星期一台股大跳水 這兩類ETF逆勢大漲

台股利空罩頂下5日開低走低，盤面上一片慘綠，大盤指數大跳水，一度重挫逾1,700點，跌破2萬點，創下盤中最大跌點紀錄，不...

大盤上衝下洗「小心回檔慘賠」！這檔ETF不只「抗跌」還能反彈

在加權指數回檔時，市面上的ETF容易受到權重大的成分股拖累，加上許多ETF成分股高度相似，恐失去投資ETF來分散風險的初衷。

散戶加持 高股息ETF抗跌

外資及自營商上周五（2日）賣超台股金額都創歷史新高，科技權值股成為提款機，但高股息ETF因散戶進場踴躍，表現相對抗跌。法...

台股重挫千點 中信投信：轉進債券ETF與逢低布局半導體ETF

台股8月2日重挫逾千點，創史上單日最大跌點。中國信託投信表示，這波全球股市回檔，初步分析可歸納三大原因，首先是地緣政治風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。