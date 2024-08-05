台積電一度跌停…台股盤中狂殺1800多點！ 00878終於見到21塊…等股息落袋為安

台股盤中慘溜1,800多點，殺破兩萬點再來到萬九關卡，鴻海、台積電紛紛跌停，投資人損失慘重，上半年屢創新高點的多檔高股息ETF，今天來到青菜蘿蔔價，好不容易回到10元發行價的00940下滑到8塊多、上半年最高21塊多的00929，則只剩18塊，本月喊配息0.55元的00878國泰永續高股息，盤中驚現21.22元的價位，換算年化配息率超過10.4%，股民們喊先撿再說。

面對難得的高股息ETF便宜價，00878社團網友急發文問「現在適合買入嗎？」引起老手們熱烈討論，有人說「定期定額不用煩惱」、「今天也入手」、「我是買來領股息的」、「長期持有的慢慢加碼」、「逢低買進能均掉，沒要用到錢就繼續買」..也有達人喊話，分批進場就會產生微笑曲線效果，可以壓低平均成本，ETF核心就是逢低買進。大跌大買，小跌小買。

00878資深股民表示，每一檔高股息都跌得慘兮兮，要撿便宜的當然先選00878，馬上這個月8/16就要除息，這次配出史上最高0.55元，代表00878之前股市有賺到錢，還會跟投資人分享，一起落袋為安不好嗎？配得這麼香，而且之前怕太貴不敢下手，現在終於來到21塊太爽了，不只賺到高息，未來價差空間更大。

而且00878國泰永續高股息的優點就是有產業均衡，有金融股、電子股、傳產股所謂的電金傳都包了，去年00878有跟到半導體浪潮，今年又跟金融股一起噴發，比其他剛成立只能用指數回測推算的高股息新兵，打腫臉配高息，真的好太多。

有網友分享用AI創作的「勇者無懼」歌，歌詞提到股市人生，就是如此有趣，

在低谷，我們共同經歷，在高峰，我們小心翼翼，我們一起前進，勇者無懼。也有人說每個月無腦買一張00878，買到100張。你就先達到第一階段的目標，空頭年至少一個月領一萬！