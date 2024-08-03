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00878擁520張本季領息28.6萬！ 小師傅：股息總計已領超過百萬…成本降至16元

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

這次00878除息增加到了每張配發550元。目前我持有520張，因此這季的配息可以拿到286,000元。

加上之前領到的配息，總計我已經從00878領了120萬元，這讓我的成本等於降到16元（對我來說，領息降成本就是一個心理帳戶，能讓我長期持有不賣出）。還好我是一個只懂買不懂賣的存股新手，不小心就賺到了這些錢。

我認識一位大哥（他不是沒有資金，只是在等他的理想股價），他在00878申購時買了20張，均價15元。起初，他希望能將張數慢慢增加到300張。這期間有碰上疫情時期和跌破15元時，但他因為預期會有更低的價格而選擇持續觀望，沒有買進一張股票。

期間，我則不斷增加張數，從最初的10張、20張累積到現在的520張，而這位大哥到目前依然保持著20張。雖然他的均價15元很低，但每季只領11,000元，這樣他真的有比較賺嗎？

相比之下，我的520張均價雖然在18元，但我每季可以領到28萬元，已經領了快兩年了。這位大哥，你知道時間就是成本嗎？當你在等待最低價時，別人領息都不知道領好幾百去了。

存股要有耐心跟持續的意志力
你可以等5年後10年後成績會很棒的

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

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00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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我覺得可以樂觀看待，因為00878配出破紀錄的0.55，00929維持0.18，年化殖利率仍在10%以上，其他高股息應該也不會太差，所以你還是可以有穩定的股息現金流讓你持續買進。

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