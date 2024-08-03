00878擁520張本季領息28.6萬！ 小師傅：股息總計已領超過百萬…成本降至16元
這次00878除息增加到了每張配發550元。目前我持有520張，因此這季的配息可以拿到286,000元。
加上之前領到的配息，總計我已經從00878領了120萬元，這讓我的成本等於降到16元（對我來說，領息降成本就是一個心理帳戶，能讓我長期持有不賣出）。還好我是一個只懂買不懂賣的存股新手，不小心就賺到了這些錢。
我認識一位大哥（他不是沒有資金，只是在等他的理想股價），他在00878申購時買了20張，均價15元。起初，他希望能將張數慢慢增加到300張。這期間有碰上疫情時期和跌破15元時，但他因為預期會有更低的價格而選擇持續觀望，沒有買進一張股票。
期間，我則不斷增加張數，從最初的10張、20張累積到現在的520張，而這位大哥到目前依然保持著20張。雖然他的均價15元很低，但每季只領11,000元，這樣他真的有比較賺嗎？
相比之下，我的520張均價雖然在18元，但我每季可以領到28萬元，已經領了快兩年了。這位大哥，你知道時間就是成本嗎？當你在等待最低價時，別人領息都不知道領好幾百去了。
存股要有耐心跟持續的意志力
你可以等5年後10年後成績會很棒的
免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言