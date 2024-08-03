1004點歷史最大跌幅！ 存股哥：「樂觀看待」00878配0.55、00929年化殖利率還是10％以上

就在今（2日）天，台股出現歷史最大跌點-1004點！而且比4/19的第二跌點774跌點整整多出230點！暴漲暴跌似乎已經成為目前的常態了，我認為面對這樣的走勢，長期持有、股息再投入還是最穩健的方式。

孫子兵法曰「無恃其不來，恃吾有以待也」，之前的文章我就有提過，隨時為大跌做好準備，你就能在面對熊市時有恃無恐。 「知己知彼，百戰不殆」，孫子兵法不是要你去「百戰百勝」，而是要你對敵我雙方有充分的認識，讓你處於不敗之地。

你可以冷靜的分析當下的情況，目前最大的敵人是什麼？我想應該就是不斷下跌的股價還有指數，那以長期投資來說，這會對你造成什麼影響？只要你是以buy and hold的策略參與市場，其實一點影響都沒有。

有用股票質押的老鐵還有一個維持率要顧，我一直提倡穩健的開槓桿，不要把身上所有的股票拿去質押、維持率200%、負債比30%，只要有嚴格遵守風險管理的話，我想就算遇到目前大盤2752點的回檔，你也不需要去擔心維持率的問題。

那以存股人來說，最重要的股息目前有沒有受到影響？我覺得可以樂觀看待，因為00878配出破紀錄的0.55，00929維持0.18，年化殖利率仍在10%以上，其他高股息應該也不會太差，所以你還是可以有穩定的股息現金流讓你持續買進。

所以分析完上面的情況，有沒有造成實質上的虧損？只要你沒有腦衝跑去停損，應該不會有任何虧損產生，那所以面對現在的跌幅還需要去擔心什麼問題？好像也沒有什麼問題要擔心。

「養生而處實，軍無百疾，是謂必勝」，這個「疾」包括生理及心理，照顧好自己的身心狀況，才能在市場中做出最正確的判斷，要如何讓自己的狀態維持住呢？就是吃飽睡好維持你的日常生活節奏即可。

唯一要煩惱的可能只是帳面醜了一點，暫時沒辦法跟親朋好友分（ㄒㄩㄢˋ）享（一ㄠˋ）你的對帳單。我也會有帳損的情況，但我相信這只是暫時的，以大盤長期穩定向上成長來看，現在才是買進的好時機呢。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。