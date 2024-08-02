00687B「哲哲」郭哲榮大賺1000多萬…才要起漲！ 股市慘綠、買美債好安心

股市綠油油，債市卻是紅通通！聯準會七月底會議唱「鴿」後，美債價格開始上揚，去年就進場的債券投資人慘住了一年多的套房，現在終於開始看到曙光，「最狂分析師」之稱的摩爾投顧投資長郭哲榮，去年買進國泰美債20年（00687B），帳面已淨賺餘1000多萬元，投資報酬率高達10.5％以上。

美債ETF規模最大的如國泰美債20年（00687B）、元大美債20（00679B），昨成交量都大幅飆升，債券投資人歡聲雷動，有網友說「終於不用被老婆罵了」、「小孩學費有錢繳了」、「買美債就是要爽領40%的價差啊」，也有人發文問「現在加碼還來的及嗎?」

美債ETF專家指出，這次主要是製造業景氣持續下滑引發經濟衰退擔憂，加深市場對於Fed降息加快的預期，殖利率提前反映下滑。預期近期內經濟放緩，相關經濟數據或再出現較疲弱現象，可能再加速殖利率下滑，應趁正式宣布降息前趕緊進場，把握資本利得發酵時機。

理財達人則建議，第三季美股跟台股都在震盪期，現在跌深還不是最慘的，股市玩不起的話，債券現在上車還來的及，股市動盪更能突顯資產配置股債平衡的重要性，建議打開投資清單，將投等債ETF列入投資標的，上次配息年化有7%的國泰投資級公司債（00725B）、或是降息後價差更大的00687B，都是債券ETF標配。