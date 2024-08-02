股市下殺怎辦…00940、00946又破發該換標的？ 專家：今年高股息ETF要賺資本利得…難！
股巿盤整股價下修怎麼辦！
有雪友對於這幾天的盤整私訊問幾個問題：
定期定額是否要停扣或是減少扣款金額？
要不要換標的物，像原本存合庫金改存00878？
不想存含積量高的ETF，想改存含積量低一點的，怎麼選？
這都是因為股巿盤整股價下修所引起的恐慌以致直覺的反應。
莫急莫慌
投資要反人性操作較容易賺到錢
財經雪倫覺得這時候是檢視手上持股的時候，可以看看手上的持有：
判斷持有的個股，ETF是否與當時持有的目的相的。
雪倫發現不少雪友投資ETF容易因當下情境氛圍而投資，例如有雪友投資00940、00946最近這二檔又跌破發行價就想棄守換別檔。
這二檔是以月配息為主，現在因為價格下跌想賣，心態就是以資本利得為主，如果是以資本利得，今年高股息ETF的狀況要像去年大賺資本利得不容易。
雪倫提醒要留意一直配出高股息會不會導致淨值持續下降，變成領股息賠淨值的狀況，若有這樣狀況就要多想想了。
投資要清楚自己的目的是什麼「不要人云亦云」，適合別人的未必適合我們，就像當沖王大賺幾億元，他有那個膽識才能賺那樣的錢，套句蒙格說的話「我們賺能力圈裡的錢」在此之前要先認知我們能承擔的能力在哪裡。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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