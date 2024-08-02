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00878一張領550元配息…股價最高24塊多！ 現在免23元難得買點「成交量爆」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

本月ETF除息大秀再掀高潮，各大投信已公告配息的ETF包括國泰永續高股息（00878）配息0.55元、國泰台灣5G+（00881）配息1元、元大台灣價值高息（00940）配息0.05元...等，其中00878公告後，隔日成交即爆大量，單日成交量近9萬張，共89,506,717股。

ETF專家指出，老字號的00878掛牌超過四年，這兩年台股搭上行情，帳上有豐厚的資本利得和股息收入，相較其他剛成立的高股息ETF，雖然想配高息，卻是心有餘而力不足，00878最近四次的每季配息也沒有讓人失望，從屢次加碼的力道，前一季剛配0.51元，這次八月又將配0.55元，這兩周台股剛好有拉回，終於等到22開頭的好價位，是存00878張數的好時間。

國泰投信7/31官網公告，國泰永續高股息00878本次配息0.55元，代表投資人擁有一張就可領到550元，從集保結算所最新數字可看到，00878共有132萬投資人，其中擁有千張以上00878的大戶有116位，每人都可領到新台幣55萬元以上，相當驚人。

00878本次除息恰好遇到台股第三季修正，今年因台股上半年飆漲超過28%，00878市價屢屢創高，一度來到最高點24.58元，如今23元不到的價格，相差快2元，已是難得買點。

金融股近日撐盤，14金控上半年獲利超過3,300億元，法人分析，金融三業接下來第四季還有投信高股息資金湧入、股利收入跟投資收益，眾多利多因素加持，持續看好金融股後市，00878因較早布局，也可望是這波金融股上漲的最大受惠者。

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