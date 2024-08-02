連動日本股市三檔ETF…00954、00955、00956！ 專家：這檔像極了0056

最近中信即將發行3檔連動日本股市的ETF，分別是：

中信日本半導體（00954） 中信日本商社（00955） 中信日經高股息（00956）

其中我最有興趣的是日經高股息（00956），具備季配息條件。從這檔ETF編制規則來看，實在像極了「0056」，數字也很好記，剛剛好就是「00956」。

根據官方數據，這檔00956近5年追蹤指數股利率有到4.63%，搭上轉骨後的日本股市，其實還算不錯。

產業分布也很平均，50檔成分股分散在保險、銀行、金屬礦業、汽車、海運、製藥、貿易、化學、油氣、消費品、香菸、科技、通信、機械等行業，且最大成分股權重占比才4％。

產業分散、成分股權重也分散，光這兩個特質幾乎能確定它會是抗跌的類型，我猜這檔應該會是3檔之中募集金額最高的一檔。募集時間到今天（8/2）截止，覺得操作台股四處碰壁，或是想要撥一點錢當日本股東的股民，我覺得這檔算是還不錯的標的。

發行價10塊錢，小額買個幾張，破發應該也不會傷心，畢竟台股的部位，可能都已經破到內褲去了，沒事兒，搞不好還異軍突起哩！

現在日本版的0056都出來了，我這裡大膽預測，馬上就會有日本版的00878，當然代號如果是00978，那就更完美了。

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