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美股暴漲暴跌…空頭將來臨了？ 不敗教主：用00937B做好資產配置

聯合新聞網／ 陳重銘
台股示意圖／聯合報系資料照片
台股示意圖／聯合報系資料照片

美股暴漲暴跌，好日子過去了嗎？

未來很難猜測，做好資產配置才能降低風險。目前看起來，美國很可能在9月降息，對於債券價格有利，而且現在債券也可以領到不錯的股利。

群益ESG投等債20+（00937B）預估每受益權單位擬配發金額為0.082元，略低於前六次的0.084元，以1日收盤價換算單月配息率為0.5%、年化配息率為6.06%，算是相當不錯的。

除息日訂於8月21日，因此想參與領息的投資人，最晚要於8月20日買進，收益分配發放日則訂於9月11日。

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※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00937B群益ESG投等債20+ 債券ETF 月配息

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