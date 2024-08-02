美股暴漲暴跌…空頭將來臨了？ 不敗教主：用00937B做好資產配置
美股暴漲暴跌，好日子過去了嗎？
未來很難猜測，做好資產配置才能降低風險。目前看起來，美國很可能在9月降息，對於債券價格有利，而且現在債券也可以領到不錯的股利。
群益ESG投等債20+（00937B）預估每受益權單位擬配發金額為0.082元，略低於前六次的0.084元，以1日收盤價換算單月配息率為0.5%、年化配息率為6.06%，算是相當不錯的。
除息日訂於8月21日，因此想參與領息的投資人，最晚要於8月20日買進，收益分配發放日則訂於9月11日。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言