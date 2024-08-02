00929再配0.18元…年化配息率10.98%！8月19號最後買進日

ETF可以省去看盤心力，受到不少投資人的青睞，尤其是小資族更是人手一檔。近日一名女子跟在交友軟體上認識的男子相約，她告訴對方自己有投資00692、00733、00935等標的，想不到卻被對方嫌棄「組合很爛不會賺錢」，男子自我誇耀投資有成，結果一看發現兩人報酬率幾乎相當，不只如此，男子還因為她不回訊息惱羞成怒，她傻眼直呼「暑假到了甚麼妖魔鬼怪都有」。

2024-08-02 07:44