7月ETF規模大增1,700億 整體衝上5.5兆

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
新台幣示意圖。 聯合報系資料照片
新台幣示意圖。 聯合報系資料照片

7月以科技股為主的美、台、日股陷入震盪，同時間債券市場在迎接聯準會（Fed）降息曙光下價格走揚。儘管股債方向不一，但7月ETF規模持續大增1,715億元，達5.52兆元，規模增加前十大ETF中，台股、債券各占五檔。

根據CMoney統計至7月31日，整體ETF規模單月增至5.52兆元，在股市的逢低加碼買盤、債市的降息末班車即將啟動下，在增加前十大ETF中台股和債券各五檔。以類型來看，台股部分，有三檔高股息、一檔市值、一檔槓桿型，債券則是長天期美債三檔、投資等級債兩檔。

七月ETF規模增加前十大
七月ETF規模增加前十大

台股ETF中，7月規模增加最多的是中信成長高股息，也是整體ETF在7月規模增加之冠，因掛牌以來首次除息大方配出0.33元，換算單月配息率達1.58%，再加上平準金機制即將上路，大舉吸引資金買盤進場卡位，規模單月翻倍成長，大增229億元至334億元；此外，復華台灣科技優息雖然配息首度下調，由0.2元降至0.18元，但買盤仍深具信心，規模增加123億元至2,449億元；元大台灣高息低波也持續穩健吸金，單月增加64.85億元至854億元。

另一部分買盤是著墨於台股大跌後，看好台股未來行情續揚，趁機逢低買進市值型ETF，因而富邦台50增加105億元至1,197億元；部分積極投資人更透過槓桿的元大台灣50正2抄底，單月規模增加55億元至261億元。

在債券方面，群益ESG投等債20+規模大增223億元至1,978億元，長天期加上月月配使其成為規模成長最快速的債券ETF；國內最早成立的債券ETF-元大美債20年也增加215億元至2,490億元。此外，國泰20年美債增加156億元至1,796億元、國泰投資級公司債增加117億元至1,141億元、中信美國公債20年增加88億元至513億元。

展望後市，群益投信認為，近期台股隨地緣政治不確定性與美國科技股修正而震盪回檔，但鑑於全球經濟陷入衰退的可能性低，科技產業受惠回補庫存的復甦需求加上AI趨勢延續，今年企業獲利恢復於成長軌道上，台股長多格局仍未改變。

國泰投信指出，債券價格開始上揚，代表市場已經開始提前反應。考量美國選情不定，市場雜音仍在，在挑選債券ETF時，建議以投資等級債為主，選擇違約率低、持債中沒有次順位債的債券ETF為首要標的。

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