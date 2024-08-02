市場預估Fed最快下月降息 債券ETF進場時機到

美聯準會（Fed）不再升息，市場預估只要通膨持續回落，預期最快9月就有降息可能，債市多頭將起。財富管理專家表示，聯準會下半年會議若採取降息，將扮演全球投資等級債券ETF、非投資等級債券ETF利多催化劑。

群益投信表示，從歷史數據來看，只要聯準會停止升息，美債殖利率便不再創波段新高，整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高，有利於債券價格反彈。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，觀察1995年與2019年兩次預防性降息期間主要債券表現可以發現，債市受益於寬鬆環境多數上漲，此時儘管投資級公司債因存續期間較長，報酬率兩次平均32.5%表現佳，但非投資等級債由於具備較高利率的特性，同期間平均表現33.6%更勝一籌。

法人分析，降息前市場偏好鎖高利率的券種，其中BBB級信評的非投資等級債最受青睞，由於其發債企業體質佳、違約率可控，加上收益水準具吸引力，更可望鎖高利並有效分配資產投資效益。且目前非投資等級債信用利差更處於金融海嘯以來的低位，意味著景氣有撐，非投資等級債違約疑慮較小。

新光投等債15+ETF經理人王韻茹表示，聯準會主席鮑爾會後記者會上說明，過早或過晚降息都是風險，但最快9月降息。目前看到美國通膨降溫、失業率走高，聯準會有必要在9月開始降息，但目前聯準會仍不敢對9月降息打包票，主要原因是FOMC會議前仍有不少經濟數據公布，包括通膨和非農就業報告都頗具重要性，對降息決策具影響性。預料須等到8月底聯準會主席將於Jackson hole央行年會上發表演講，屆時才能更清楚探詢到9月降息與否。

但市場對降息的期待，已帶動美國中長天期公債及公司債價格上揚。根據彭博統計，主要代表投資等級債的富時15年期以上投資等級債券指數，指數平均到期殖利率從7月31日的5.4%，下跌至最新8月1日的5.3%，以追蹤該指數的投資等級債券ETF，如新光投等債15+ETF，最新價格也跳升到35.59元大關，創下近二年以來收盤新高。

王韻茹建議，現階段投資人可配置中長期投等債ETF，兼顧債券收益與信用品質，外加美降息時點逼近，全球投資等級債券價格有可能出現一波彈升，再增添債券資本利得報酬。