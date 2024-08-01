快訊

奧運桌球／激戰7局不敵地主新星 林昀儒止步男單8強

裴洛西自傳將出版 爆料5年前有醫生關切川普「心理健康」：行為難理解

奧運網球／下屆不會在了 謝淑薇盼曹家宜接棒奪牌願望

最大一檔月月配債券ETF 00937B 擬配0.082元、21日除息

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
根據投信投顧公會與投信網站所公告的資訊顯示，群益ESG投等債20+（00937B）預估每受益權單位擬配發金額為0.082元，略低於前六次的0.084元，以1日收盤價換算單月配息率為0.5%、年化配息率為6.06%。示意圖。聯合報系資料照
根據投信投顧公會與投信網站所公告的資訊顯示，群益ESG投等債20+（00937B）預估每受益權單位擬配發金額為0.082元，略低於前六次的0.084元，以1日收盤價換算單月配息率為0.5%、年化配息率為6.06%。示意圖。聯合報系資料照

8月除息ETF配息公告上演，除了台股ETF受到矚目外，近年來規模與受益人數猛增的債券ETF也同樣受關注，根據投信投顧公會與投信網站所公告的資訊顯示，群益ESG投等債20+（00937B）預估每受益權單位擬配發金額為0.082元，略低於前六次的0.084元，以1日收盤價換算單月配息率為0.5%、年化配息率為6.06%。

此次為00937B上市以來第七次配息，除息日訂於8月21日，因此想參與領息的投資人，最晚要於8月20日買進，收益分配發放日則訂於9月11日。

今年來在通膨趨緩、降息預期的引導下，債券ETF買氣持續火熱，統計今年來整體原型債券ETF規模增加近6,629.5億元至2.71兆元，受益人數也大增65萬人至近175萬人。

若以單檔產品來看，00937B在規模與受益人數增加最多，規模增加近1,705.8億元至1,975.8億元，也是唯一一檔今年來規模增逾千億元的債券ETF，受益人數也躍增至30.9萬人，無論規模與受益人數，都是投資等級債券ETF中第一大、整體債券ETF第二大，人氣買氣皆旺。

財富管理專家表示，00937B之所以受到投資大眾青睞，可歸功於其產品設計，00937B布局於永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，有助投資人打造穩健收益來源，也順勢搭上全球ESG投資大勢，可說是資產品質、穩健收益、全球大勢皆能一次掌握。

再者，長天期債受惠於未來降息的程度也相對高，特別是在通膨降溫趨勢延續下，聯準會最快可望於9月啟動降息，資本利得契機可期，也因此令市場對債券投資關注熱度不減。

ESG ETF 月配息 降息 除息

延伸閱讀

日本升息0.25%、強推美國降息成定局！資金湧入美債ETF 專家首推3標的

欣興商機旺 選長天期

9月將降息、長天期60%獲利空間...債券ETF送分題？專家提4原因不看好

世芯、智原 挑中長天期

相關新聞

40歲才投資0056、0050、06208...60歲能存2千萬？達人揭3重點：沒問題

前陣子有部台劇 「不夠善良的我們」許瑋甯飾演劇中女主角，一位約40歲公關公司的小老闆，她身上没有什麼錢卻想在60歲前存到2000萬，有可能嗎？財經雪倫挑戰這個任務，並以三種月薪數字計算出存2000萬要多久的時間。

最大一檔月月配債券ETF 00937B 擬配0.082元、21日除息

8月除息的ETF配息公告上演，除了台股ETF受到矚目外，近年來規模與受益人數猛增的債券ETF也同樣受關注，根據投信投顧公...

元大台灣50反1進行反分割 10月17日書面方式召開受益人會議

元大台灣50反1（00632R）預計於10月17日召開受益人會議，決議是否進行反分割作業，使淨值回歸至市場習慣交易區間，...

凱基00945B第二次配息開獎 每受益權單位數配發0.102元

凱基投信公告旗下凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金（00945B）掛牌上市以來的第二次配息，預計每受益權單位數配發...

00900季配0.719元 單季配息率4.4%、8月15日前買進領配息

富邦特選高股息30（00900）2024年第2季配息金額公布。根據富邦投信官網收益分配期前公告，00900每受益權單位預...

00632R將創ETF反分割首例 一文看懂ETF反分割

台股今年以來持續高檔，元大台灣50反1（00632R）淨值、股價直直落，預計10月17日召開受益人會議，決議是否進行反分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。