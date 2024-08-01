最大一檔月月配債券ETF 00937B 擬配0.082元、21日除息

8月除息的ETF配息公告上演，除了台股ETF受到矚目外，近年來規模與受益人數猛增的債券ETF也同樣受關注，根據投信投顧公會與投信網站所公告的資訊顯示，群益ESG投等債20+（00937B）預估每受益權單位擬配發金額為0.082元，略低於前六次的0.084元，以1日收盤價換算單月配息率為0.5%、年化配息率為6.06%。

此次為00937B上市以來第七次配息，除息日訂於8月21日，因此想參與領息的投資人，最晚要於8月20日買進，收益分配發放日則訂於9月11日。

今年來在通膨趨緩、降息預期的引導下，債券ETF買氣持續火熱，統計今年來整體原型債券ETF規模增加近6,629.5億元至2.71兆元，受益人數也大增65萬人至近175萬人。

若以單檔產品來看，00937B在規模與受益人數增加最多，規模增加近1,705.8億元至1,975.8億元，也是唯一一檔今年來規模增逾千億元的債券ETF，受益人數也躍增至30.9萬人，無論規模與受益人數，都是投資等級債券ETF中第一大、整體債券ETF第二大，人氣買氣皆旺。

財富管理專家表示，00937B之所以受到投資大眾青睞，可歸功於其產品設計，00937B布局於永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，有助投資人打造穩健收益來源，也順勢搭上全球ESG投資大勢，可說是資產品質、穩健收益、全球大勢皆能一次掌握。

再者，長天期債受惠於未來降息的程度也相對高，特別是在通膨降溫趨勢延續下，聯準會最快可望於9月啟動降息，資本利得契機可期，也因此令市場對債券投資關注熱度不減。