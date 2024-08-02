妹子買00692+00733+00935 竟被普信男嗆：愛跟風！活該被套

ETF可以省去看盤心力，受到不少投資人的青睞，尤其是小資族更是人手一檔。近日一名女子跟在交友軟體上認識的男子相約，她告訴對方自己有投資00692、00733、00935等標的，想不到卻被對方嫌棄「組合很爛不會賺錢」，男子自我誇耀投資有成，結果一看發現兩人報酬率幾乎相當，不只如此，男子還因為她不回訊息惱羞成怒，她傻眼直呼「暑假到了甚麼妖魔鬼怪都有」。

一名網友在Dcard發文表示，她近日跟一名男網友相約外出，兩人聊到投資的話題時，她表示「最近ETF很夯，很多人都在買」，男子驚訝問「妳該不會有買吧？」她則向對方分享自己投資00692、00733、00935等標的，沒想到男子開始嫌棄說「這個組合很爛！不會賺錢」，還酸很多人都是跟風，活該被套牢等。

男子不忘自誇自己的投資成果，自稱投資賺很多錢、很多妹子「貼」他，然而一看對帳單，發現兩人的投資報酬率幾乎相當，她無言直呼「有夠普信」。後續她返家後未回訊息，男子還惱羞成怒嗆她「妳很沒禮貌欸，對我沒興趣就直說啊，反正我也看不上妳這種，買那什麼爛股票，長得又普通，誰稀罕」，一番經歷讓她傻眼直呼「一想到他囂張的嘴臉，真的是火又上來欸」。

其他人則留言「我之前才遇到一個他嗆我買00935不如買台積，結果好奇問他才知道他台積買10股而已」、「買個股又買ETF的我：都買犯法了嗎？我買台積、海公公、00935跟006208，目前報酬都不錯，跌還跌不到我」、「金錢價值觀看起來蠻不妙」、「嫌棄妳的股票不賺，為啥他不出錢？」、「不好意思妳買的我也都有，00692+00935我覺得績效很猛啊，尤其是前幾個月的那波大漲」、「碰到這個奇葩真是辛苦了，我買00692+0056+00878」。

有人針對股票標的留言建議「我覺得原Po組合還可以，但00692後來被我棄了，都換成006208，目前是006208+00733+00915，其實00915有在思考換00713，觀望一下，不過存股還是長期抱得住比較重要」。